Путин заявил об увеличении размера пособия для беременных 15 декабря 2022 в 18:02 Размер текста - 17 + Президент РФ призвал поощрять материнство в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пособие для беременных в России составит от половины до одного прожиточного минимума. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Размер пособия для беременных будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума», — сказал президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Пособие для беременных в России составит от половины до одного прожиточного минимума. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Размер пособия для беременных будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума», — сказал президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям