Путин заявил об увеличении размера пособия для беременных

Президент РФ призвал поощрять материнство в России
Пособие для беременных в России составит от половины до одного прожиточного минимума. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Размер пособия для беременных будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума», — сказал президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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