Путин заявил об увеличении размера пособия для беременных

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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Президент РФ призвал поощрять материнство в России Фото:

Пособие для беременных в России составит от половины до одного прожиточного минимума. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Размер пособия для беременных будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума», — сказал президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Пособие для беременных в России составит от половины до одного прожиточного минимума. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Размер пособия для беременных будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума», — сказал президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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