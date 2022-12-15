Путин: ипотека под 6% будет распространена на семьи с двумя детьми

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Ставка по льготной семейной ипотеке будет 6% Фото:

Семейную ипотеку под 6% смогут получить семьи с двумя детьми. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Главное про семейную и льготную ипотеку:

  • В 2023 году семейную ипотеку под 6% смогут получить семьи с двумя несовершеннолетними детьми, отметил Путин.
  • Президент РФ предложил, чтобы в новых регионах ипотеку давали по льготной ставке 2%. Это будет предусмотрено для нового жилья;
  • Льготную ипотеку в России продлили до 1 июля 2024 года. Ставка теперь составляет 8% вместо 7%.

Программа льготной ипотеки в РФ действовала до конца 2022 года, ставка составляла 7% передает «Федеральное агентство новостей». Ранее в России продлили до 2030 года дальневосточную льготную ипотеку под 2%.

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Семейную ипотеку под 6% смогут получить семьи с двумя детьми. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Главное про семейную и льготную ипотеку: Программа льготной ипотеки в РФ действовала до конца 2022 года, ставка составляла 7% передает «Федеральное агентство новостей». Ранее в России продлили до 2030 года дальневосточную льготную ипотеку под 2%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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