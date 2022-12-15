Путин: ипотека под 6% будет распространена на семьи с двумя детьми

Ставка по льготной семейной ипотеке будет 6%
Семейную ипотеку под 6% смогут получить семьи с двумя детьми. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Главное про семейную и льготную ипотеку:
- В 2023 году семейную ипотеку под 6% смогут получить семьи с двумя несовершеннолетними детьми, отметил Путин.
- Президент РФ предложил, чтобы в новых регионах ипотеку давали по льготной ставке 2%. Это будет предусмотрено для нового жилья;
- Льготную ипотеку в России продлили до 1 июля 2024 года. Ставка теперь составляет 8% вместо 7%.
Программа льготной ипотеки в РФ действовала до конца 2022 года, ставка составляла 7% передает «Федеральное агентство новостей». Ранее в России продлили до 2030 года дальневосточную льготную ипотеку под 2%.
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