Путин: ипотека под 6% будет распространена на семьи с двумя детьми 15 декабря 2022 в 18:14 Размер текста - 17 + Ставка по льготной семейной ипотеке будет 6% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Семейную ипотеку под 6% смогут получить семьи с двумя детьми. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Главное про семейную и льготную ипотеку: В 2023 году семейную ипотеку под 6% смогут получить семьи с двумя несовершеннолетними детьми, отметил Путин.

Президент РФ предложил, чтобы в новых регионах ипотеку давали по льготной ставке 2%. Это будет предусмотрено для нового жилья;

Льготную ипотеку в России продлили до 1 июля 2024 года. Ставка теперь составляет 8% вместо 7%. Программа льготной ипотеки в РФ действовала до конца 2022 года, ставка составляла 7% передает «Федеральное агентство новостей». Ранее в России продлили до 2030 года дальневосточную льготную ипотеку под 2%. Семейную ипотеку под 6% смогут получить семьи с двумя детьми. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Главное про семейную и льготную ипотеку: Программа льготной ипотеки в РФ действовала до конца 2022 года, ставка составляла 7% передает «Федеральное агентство новостей». Ранее в России продлили до 2030 года дальневосточную льготную ипотеку под 2%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям