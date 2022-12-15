Путин спрогнозировал падение ВВП в 2023 году

15 декабря 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

По итогам года, ВВП России будет на уровне 2,5%, рассказал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По итогам года валовый внутренний продукт (ВВП) России снизится на 2,5%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «По итогам года прогнозируется снижение ВВП РФ примерно на 2,5%. Бюджет на будущую трехлетку предполагает постепенное снижение дефицита до менее чем одного процента ВВП в 2025 году», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По его словам, это лучший показатель по сравнению с другими странами, в частности, входящими в G20. Ранее в Счетной палате (СП) сообщили, что в октябре снижение экономики страны замедлилось до 4,4% в годовом сравнении с 4,5% в сентябре. ВВП в следующем году упадет на 1%, если не произойдет «стрессовых ситуаций», отметил аудитор СП. В Росстате ожидают снижения ВВП РФ в третьем квартале года до 3,7%, а не до 4%, как ранее прогнозировалось, передает RT.

По итогам года валовый внутренний продукт (ВВП) России снизится на 2,5%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «По итогам года прогнозируется снижение ВВП РФ примерно на 2,5%. Бюджет на будущую трехлетку предполагает постепенное снижение дефицита до менее чем одного процента ВВП в 2025 году», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». По его словам, это лучший показатель по сравнению с другими странами, в частности, входящими в G20. Ранее в Счетной палате (СП) сообщили, что в октябре снижение экономики страны замедлилось до 4,4% в годовом сравнении с 4,5% в сентябре. ВВП в следующем году упадет на 1%, если не произойдет «стрессовых ситуаций», отметил аудитор СП. В Росстате ожидают снижения ВВП РФ в третьем квартале года до 3,7%, а не до 4%, как ранее прогнозировалось, передает RT.