Путин продлил льготную ипотеку

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Россия будет сворачивать программу льготной ипотеки, но сделает это постепенно, заявил Владимир Путин Фото:

Льготная ипотека в России будет продлена до 1 июля 2024 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. При этом глава государства подчеркнул, что постепенно власти РФ будут сворачивать этот механизм.

«Льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года, с увеличением ставки до 8%», — заявил Владимир Путин в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». На данный момент ставка по льготной ипотеке составляет 7%.

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Льготная ипотека в России будет продлена до 1 июля 2024 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. При этом глава государства подчеркнул, что постепенно власти РФ будут сворачивать этот механизм. «Льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года, с увеличением ставки до 8%», — заявил Владимир Путин в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». На данный момент ставка по льготной ипотеке составляет 7%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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