Путин продлил льготную ипотеку

15 декабря 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Россия будет сворачивать программу льготной ипотеки, но сделает это постепенно, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Льготная ипотека в России будет продлена до 1 июля 2024 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. При этом глава государства подчеркнул, что постепенно власти РФ будут сворачивать этот механизм. «Льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года, с увеличением ставки до 8%», — заявил Владимир Путин в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». На данный момент ставка по льготной ипотеке составляет 7%.

Льготная ипотека в России будет продлена до 1 июля 2024 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. При этом глава государства подчеркнул, что постепенно власти РФ будут сворачивать этот механизм. «Льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года, с увеличением ставки до 8%», — заявил Владимир Путин в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». На данный момент ставка по льготной ипотеке составляет 7%.