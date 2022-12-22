22 декабря 2022

Мэр из ЯНАО подарила детям транспорт. Фото

Мэр Лабытнанги Марина Трескова подарила двоим детям велосипед и снегокат в рамках акции «Елка заботы»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил Миасский городской округ. Миасс, елка, игрушки, новогодние украшения, шары, новый год, елочка, праздник
Марина Трескова подарила юным землякам снегокат и велосипед Фото:

Глава администрации Лабытнанги подарила двум маленьким землякам велосипед и снегокат в рамках акции «Елка заботы». Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ямальские единороссы проводят добрую акцию „Елка заботы“, и я с большим удовольствием исполнила мечту двух юных лабытнангцев. Надеюсь, Даша с удовольствием будет кататься на велосипеде, а Кирилл — на снегокате», — написала Марина Трескова в социальной сети.

Ранее URA.RU рассказало, что мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов также принял участие в акции. Он подарил детям динозавров на радиоуправлении и велосипеды.

Снегокат для Кирилла
Фото:

Велосипед для Даши
Фото:

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей.

Глава администрации Лабытнанги подарила двум маленьким землякам велосипед и снегокат в рамках акции «Елка заботы». Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Ямальские единороссы проводят добрую акцию „Елка заботы“, и я с большим удовольствием исполнила мечту двух юных лабытнангцев. Надеюсь, Даша с удовольствием будет кататься на велосипеде, а Кирилл — на снегокате», — написала Марина Трескова в социальной сети. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов также принял участие в акции. Он подарил детям динозавров на радиоуправлении и велосипеды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...