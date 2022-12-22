Мэр Лабытнанги Марина Трескова подарила двоим детям велосипед и снегокат в рамках акции «Елка заботы»

Марина Трескова подарила юным землякам снегокат и велосипед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава администрации Лабытнанги подарила двум маленьким землякам велосипед и снегокат в рамках акции «Елка заботы». Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ямальские единороссы проводят добрую акцию „Елка заботы“, и я с большим удовольствием исполнила мечту двух юных лабытнангцев. Надеюсь, Даша с удовольствием будет кататься на велосипеде, а Кирилл — на снегокате», — написала Марина Трескова в социальной сети.

Ранее URA.RU рассказало, что мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов также принял участие в акции. Он подарил детям динозавров на радиоуправлении и велосипеды.

Снегокат для Кирилла Фото: страница Марины Тресковой, Вк