Марина Трескова подарила юным землякам снегокат и велосипед
Глава администрации Лабытнанги подарила двум маленьким землякам велосипед и снегокат в рамках акции «Елка заботы». Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Ямальские единороссы проводят добрую акцию „Елка заботы“, и я с большим удовольствием исполнила мечту двух юных лабытнангцев. Надеюсь, Даша с удовольствием будет кататься на велосипеде, а Кирилл — на снегокате», — написала Марина Трескова в социальной сети.
Ранее URA.RU рассказало, что мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов также принял участие в акции. Он подарил детям динозавров на радиоуправлении и велосипеды.
Снегокат для Кирилла
Велосипед для Даши
Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей.