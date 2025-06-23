Белоусов: доллар может остаться дешевым надолго

Экономист: при эскалации конфликта на Ближнем Востоке доллар останется дешевым
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Скорее всего к концу года доллар все же вернется к 100 рублям, считает Дмитрий Белоусов
Скорее всего к концу года доллар все же вернется к 100 рублям, считает Дмитрий Белоусов Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Ожидаемого многими экспертами возвращения курса доллара к 100 рублям в 2025 году может и не случиться. Рубль может остаться дорогим, например, в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сказал в интервью URA.RU заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

«Если конфликт затянется, и начнется война танкеров и нефтяных вышек, как уже было в ирано-иракском противостоянии, могут вырасти цены на нефть. Это для России вроде бы выгодно, но, с другой стороны, в короткой перспективе это приведет к еще большему укреплению рубля», — отметил эксперт.

Все же наиболее вероятным сценарием Белоусов считает постепенный возврат доллара к 100 рублям или чуть более. Приближается сезон высокого спроса на валюту, поэтому рубль в третьем и особенно четвертом квартале, скорее всего, будет ослабевать, полагает он.

По словам Белоусова, укрепление рубля, которое произошло в этом году, не обосновано торговым балансом импорта и экспорта. «Были небольшие притоки, но ничего такого, что обеспечило бы столь мощное укрепление. Кроме спекулятивных историй у банков и операций по покупке валюты властями. И возможного возврата ранее вывезенной экспортной выручки», — прокомментировал экономист.

В начале 2025 года доллар стоил чуть больше 100 рублей, но с середины января начал укрепляться. В мае курс американской валюты опустился ниже 80 рублей. Накануне на ПМЭФ первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что укрепление рубля снижает рентабельность экспорта и назвал 100 рублей за доллар оптимальным курсом.

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Ожидаемого многими экспертами возвращения курса доллара к 100 рублям в 2025 году может и не случиться. Рубль может остаться дорогим, например, в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сказал в интервью URA.RU заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. «Если конфликт затянется, и начнется война танкеров и нефтяных вышек, как уже было в ирано-иракском противостоянии, могут вырасти цены на нефть. Это для России вроде бы выгодно, но, с другой стороны, в короткой перспективе это приведет к еще большему укреплению рубля», — отметил эксперт. Все же наиболее вероятным сценарием Белоусов считает постепенный возврат доллара к 100 рублям или чуть более. Приближается сезон высокого спроса на валюту, поэтому рубль в третьем и особенно четвертом квартале, скорее всего, будет ослабевать, полагает он. По словам Белоусова, укрепление рубля, которое произошло в этом году, не обосновано торговым балансом импорта и экспорта. «Были небольшие притоки, но ничего такого, что обеспечило бы столь мощное укрепление. Кроме спекулятивных историй у банков и операций по покупке валюты властями. И возможного возврата ранее вывезенной экспортной выручки», — прокомментировал экономист. В начале 2025 года доллар стоил чуть больше 100 рублей, но с середины января начал укрепляться. В мае курс американской валюты опустился ниже 80 рублей. Накануне на ПМЭФ первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что укрепление рубля снижает рентабельность экспорта и назвал 100 рублей за доллар оптимальным курсом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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