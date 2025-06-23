Самолет с пассажирами не смог приземлиться в Салехарде и ушел на второй круг

Самолет АТК «Ямал» ушел на второй круг при посадке в аэропорту Салехарда
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В ЯНАО самолет с пассажирами не смог приземлиться в Салехарде
В ЯНАО самолет с пассажирами не смог приземлиться в Салехарде Фото:
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Работа авиакомпании «Ямал» и ее проблемы

Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс по маршруту Тюмень — Салехард, утром 23 июня ушел на второй круг при заходе на посадку в аэропорту Салехарда из-за нестабилизированного подхода. Об этом сообщает региональный центр управления воздушным движением в Тюмени.

«Командир экипажа принял решение не производить посадку в 03:25 по всемирному координированному времени (06:25 мск), поскольку заход не был стабилизирован. Экипаж в районе аэродрома Салехард ушел на второй круг, не успели стабилизироваться», — говорится в сообщении регионального центра.

Во время происшествия в аэропорту наблюдались следующие метеоусловия: ветер дул с направлением 300 градусов и скоростью 8 метров в секунду, видимость превышала 10 километров, температура воздуха составляла 8 градусов выше нуля, атмосферное давление — 996 гектопаскалей. Коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе №4 был равен 0,60.

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Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс по маршруту Тюмень — Салехард, утром 23 июня ушел на второй круг при заходе на посадку в аэропорту Салехарда из-за нестабилизированного подхода. Об этом сообщает региональный центр управления воздушным движением в Тюмени. «Командир экипажа принял решение не производить посадку в 03:25 по всемирному координированному времени (06:25 мск), поскольку заход не был стабилизирован. Экипаж в районе аэродрома Салехард ушел на второй круг, не успели стабилизироваться», — говорится в сообщении регионального центра. Во время происшествия в аэропорту наблюдались следующие метеоусловия: ветер дул с направлением 300 градусов и скоростью 8 метров в секунду, видимость превышала 10 километров, температура воздуха составляла 8 градусов выше нуля, атмосферное давление — 996 гектопаскалей. Коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе №4 был равен 0,60.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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