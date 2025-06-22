Группа «Винтаж» выступит в Тазовском
Музыкальный коллектив «Винтаж» даст концерт на центральной площади Тазовского (ЯНАО). Об этом сообщила пресс-служба администрации Тазовского района.
«Уже в эту пятницу, 27 июня, пройдет незабываемый вечер, ведь к нам приезжает легендарная группа „Винтаж“. Пока мы ждём самый яркий праздник июня, вокалистка группы Анна Плетнёва передаёт тёплый привет тазовчанам», — отметили в пресс-службе районой администрации.
Мероприятие состоится 27 июня в 18:00 у Районного Дома культуры. Оно проводится в рамках празднования Дня молодежи и приурочено к выпускному вечеру для школьников.
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