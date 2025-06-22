22 июня 2025

Группа «Винтаж» даст концерт на главной площади Тазовского. Видео

Группа «Винтаж» выступит на главной площади Тазовского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группа «Винтаж» выступит в Тазовском
Группа «Винтаж» выступит в Тазовском Фото:

Музыкальный коллектив «Винтаж» даст концерт на центральной площади Тазовского (ЯНАО). Об этом сообщила пресс-служба администрации Тазовского района.

«Уже в эту пятницу, 27 июня, пройдет незабываемый вечер, ведь к нам приезжает легендарная группа „Винтаж“. Пока мы ждём самый яркий праздник июня, вокалистка группы Анна Плетнёва передаёт тёплый привет тазовчанам», — отметили в пресс-службе районой администрации. 

Мероприятие состоится 27 июня в 18:00 у Районного Дома культуры. Оно проводится в рамках празднования Дня молодежи и приурочено к выпускному вечеру для школьников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музыкальный коллектив «Винтаж» даст концерт на центральной площади Тазовского (ЯНАО). Об этом сообщила пресс-служба администрации Тазовского района. «Уже в эту пятницу, 27 июня, пройдет незабываемый вечер, ведь к нам приезжает легендарная группа „Винтаж“. Пока мы ждём самый яркий праздник июня, вокалистка группы Анна Плетнёва передаёт тёплый привет тазовчанам», — отметили в пресс-службе районой администрации.  Мероприятие состоится 27 июня в 18:00 у Районного Дома культуры. Оно проводится в рамках празднования Дня молодежи и приурочено к выпускному вечеру для школьников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...