В Новом Уренгое появятся летние овощные рынки

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В Новом Уренгое ждут появления летних овощных рынков
В Новом Уренгое ждут появления летних овощных рынков Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) могут появиться летние овощные рынки. Об этом сообщил глава города Антон Колодин в эфире, который транслировался на его странице в VK 23 июня. 

«Вопрос несанкционированной торговли остается актуальным и вызывает обеспокоенность у жителей. Сейчас предпринимателям выгоднее платить штрафы, так как они несоизмеримо низкие, и переезжать торговать на другое место», — заявил глава города.

Также он добавил, что в настоящее время администрация рассматривает площадку за торговым центром «Десяточка» и занимается поиском аналогичных мест в других районах города.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) могут появиться летние овощные рынки. Об этом сообщил глава города Антон Колодин в эфире, который транслировался на его странице в VK 23 июня.  «Вопрос несанкционированной торговли остается актуальным и вызывает обеспокоенность у жителей. Сейчас предпринимателям выгоднее платить штрафы, так как они несоизмеримо низкие, и переезжать торговать на другое место», — заявил глава города. Также он добавил, что в настоящее время администрация рассматривает площадку за торговым центром «Десяточка» и занимается поиском аналогичных мест в других районах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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