В Новом Уренгое появятся летние овощные рынки

В Новом Уренгое ждут появления летних овощных рынков
В Новом Уренгое (ЯНАО) могут появиться летние овощные рынки. Об этом сообщил глава города Антон Колодин в эфире, который транслировался на его странице в VK 23 июня.
«Вопрос несанкционированной торговли остается актуальным и вызывает обеспокоенность у жителей. Сейчас предпринимателям выгоднее платить штрафы, так как они несоизмеримо низкие, и переезжать торговать на другое место», — заявил глава города.
Также он добавил, что в настоящее время администрация рассматривает площадку за торговым центром «Десяточка» и занимается поиском аналогичных мест в других районах города.
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