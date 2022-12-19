Мэр Нового Уренгоя исполнил новогодние желания детей из ЯНАО

Мэр Нового Уренгоя вручил детям ЯНАО подарки в рамках акции «Елка заботы»

20 декабря 2022 в 22:23 Размер текста - 17 +

Андрей Воронов исполнил новогодние желания — подарил детям радиоуправляемых динозавров и велосипеды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов вручил подарки детям в рамках благотворительного проекта «Елка заботы». Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня вечером ненадолго стал волшебником для наших новоуренгойских ребятишек. Коля и Витя Воробьевы попросили у Дедушки Мороза радиоуправляемых динозавров. Заказ принят, исполнен», — написал Воронов. Детям мобилизованного жителя глава города подарил велосипеды. «Ксюша и Даня мечтали о велосипедах. Сам люблю кататься, с удовольствием исполнил мечту ребят», — рассказал Воронов. Ранее сообщалось, что капитан футбольного клуба ЦСКА, экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев исполнил желание 12-летнего жителя Нового Уренгоя Адама Гедутова. Он отправил мальчику видеосообщение с пожеланиями. Связаться с Акинфеевым помогла депутат гордумы Екатерина Шпаченко в рамках новогодней акции «Елка заботы».

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов вручил подарки детям в рамках благотворительного проекта «Елка заботы». Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня вечером ненадолго стал волшебником для наших новоуренгойских ребятишек. Коля и Витя Воробьевы попросили у Дедушки Мороза радиоуправляемых динозавров. Заказ принят, исполнен», — написал Воронов. Детям мобилизованного жителя глава города подарил велосипеды. «Ксюша и Даня мечтали о велосипедах. Сам люблю кататься, с удовольствием исполнил мечту ребят», — рассказал Воронов. Ранее сообщалось, что капитан футбольного клуба ЦСКА, экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев исполнил желание 12-летнего жителя Нового Уренгоя Адама Гедутова. Он отправил мальчику видеосообщение с пожеланиями. Связаться с Акинфеевым помогла депутат гордумы Екатерина Шпаченко в рамках новогодней акции «Елка заботы».