19 декабря 2022

Мэр Нового Уренгоя исполнил новогодние желания детей из ЯНАО

Мэр Нового Уренгоя вручил детям ЯНАО подарки в рамках акции «Елка заботы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Миасский городской округ. Миасс, елка, игрушки, новогодние украшения, шары, новый год, елочка, праздник
Андрей Воронов исполнил новогодние желания — подарил детям радиоуправляемых динозавров и велосипеды Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов вручил подарки детям в рамках благотворительного проекта «Елка заботы». Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня вечером ненадолго стал волшебником для наших новоуренгойских ребятишек. Коля и Витя Воробьевы попросили у Дедушки Мороза радиоуправляемых динозавров. Заказ принят, исполнен», — написал Воронов.

Детям мобилизованного жителя глава города подарил велосипеды. «Ксюша и Даня мечтали о велосипедах. Сам люблю кататься, с удовольствием исполнил мечту ребят», — рассказал Воронов.

Ранее сообщалось, что капитан футбольного клуба ЦСКА, экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев исполнил желание 12-летнего жителя Нового Уренгоя Адама Гедутова. Он отправил мальчику видеосообщение с пожеланиями. Связаться с Акинфеевым помогла депутат гордумы Екатерина Шпаченко в рамках новогодней акции «Елка заботы».

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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов вручил подарки детям в рамках благотворительного проекта «Елка заботы». Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня вечером ненадолго стал волшебником для наших новоуренгойских ребятишек. Коля и Витя Воробьевы попросили у Дедушки Мороза радиоуправляемых динозавров. Заказ принят, исполнен», — написал Воронов. Детям мобилизованного жителя глава города подарил велосипеды. «Ксюша и Даня мечтали о велосипедах. Сам люблю кататься, с удовольствием исполнил мечту ребят», — рассказал Воронов. Ранее сообщалось, что капитан футбольного клуба ЦСКА, экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев исполнил желание 12-летнего жителя Нового Уренгоя Адама Гедутова. Он отправил мальчику видеосообщение с пожеланиями. Связаться с Акинфеевым помогла депутат гордумы Екатерина Шпаченко в рамках новогодней акции «Елка заботы».
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