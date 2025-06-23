Конфликт на Ближнем Востоке может оставить доллар дешевым надолго

Доллар может не подорожать до 100 рублей в этом году вопреки большинству прогнозов. Такое вероятно в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, отметил в интервью URA.RU на ПМЭФ-2025 заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. Слишком крепкий рубль стал основной проблемой российских экспортеров, которые скоро почувствуют на себе еще и эхо тарифных войн Трампа, подчеркнул эксперт.
— Какие последствия для мировой экономики будет иметь конфликт Ирана и Израиля? Есть ли риски для России?
— Краткосрочные последствия зависят от степени эскалации конфликта. От того, втянутся ли в него другие страны, будут ли удары по нефтяной инфраструктуре и перекрытие Ормузского пролива. При хорошем варианте быстрого посредничества и урегулирования ситуация может вернуться на круги своя довольно быстро — и все ограничится тем, что в регионе уже случилось.
Если конфликт затянется, и начнется война танкеров и нефтяных вышек, как уже было в ирано-иракском противостоянии, могут вырасти цены на нефть. Это для России вроде бы выгодно, но, с другой стороны, в короткой перспективе это приведет к еще большему укреплению рубля.
Дальше все будет зависеть от реакции других игроков. Если США начнут наращивать добычу сланцевой нефти, цены могут радикально упасть, если Саудовская Аравия не примет мер, чтобы этого не произошло. В целом очаг напряженности, дестабилизации возле наших границ невыгоден РФ. Для Москвы полезен сильный и независимый Иран, не находящийся в состоянии войны.
— Как и насколько остро ощущают российские экспортеры последствия тарифных войн, развязанных Трампом, через несколько месяцев после их начала?
— Пока не ощущают, сейчас основная проблема для них — укрепление рубля. Эхо тарифных войн дойдет чуть позже, и каким оно будет, пока неясно. Мы пока не знаем, что будет со спросом в Китае — там возможно замедление экономики из-за мер, которые вводятся против его массовой промышленной экспортной продукции. И с замедлением США, которые являются крупнейшим покупателем на мировых рынках. Если Штаты войдут в двух-трехквартальную стагнацию и легкую рецессию, которую они допускают на горизонте двух-трех лет, и упадет спрос в КНР, у России могут быть дополнительные проблемы. В частности, на рынках металлов. И возможно, нефти, но здесь ситуация менее предсказуема.
— Почему рубль остается дорогим и когда может начать дешеветь?
— Скорее всего проблема имеет ситуационный характер. Это не обосновано торговым балансом и особенно балансом по капитальным операциям. Были небольшие притоки, но ничего такого, что обеспечило бы столь мощное укрепление, кроме чисто спекулятивных историй у банков и операций по покупке валюты властями, плюс возврата возможной экспортной выручки, которую ранее экспортеры вывезли.
Постепенно курс должен возвращаться к равновесному уровню — около 100 рублей за доллар, возможно, чуть больше. Есть сезонность спроса на валюту: в первом квартале он низкий, а в третьем и особенно четвертом квартале — высокий, поэтому, скорее всего, рубль должен ослабевать.
Но мировая ситуация — конфликт на Ближнем Востоке и тарифные войны — может привести и к другому, менее предсказуемому варианту развития событий, и, возможно, рубль останется дорогим дольше.
— Есть ли предпосылки для дальнейшего снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы?
— Это переукрепление рубля и экономическая стагнация. В такой ситуации ЦБ должен снижать ставку. Вопрос, насколько быстро он будет это делать. В июле ожидается повышение регулируемых тарифов, плюс ЦБ опасается инфляционных последствий от возможного ослабления курса рубля. Судя по намекам Центробанка и ожиданиям игроков, снижение ставки будет, но медленное и осторожное.
— Рост ВВП замедлился, и некоторые эксперты ожидают рецессии по итогам года. Насколько она вероятна и отчего будет зависеть?
— Остановка роста и уход в небольшой минус в принципе возможны. Я уже назвал факторы, с которыми это может быть связано, например, ослабление спроса со стороны Китая. Но в более или менее нормальной ситуации по итогам года будет рост на 1,5-1,8%. Риски — переукрепление рубля, проблемы у экспортеров и высокие ставки, блокирующие инвестиции. Скорее всего рубль «отъедет» обратно, но середина года — второй и третий квартал — может дать проблему. Но пока по итогам года мы выходим в плюс. Уход в минус на один процент возможен в течение одного-двух кварталов из-за внешней конъюнктуры. Но по итогам года, судя по всему, рецессии не будет. Если не произойдет ничего неожиданного, ведь турбулентность сейчас такая, что все что угодно может случиться.
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