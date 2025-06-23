Экономист Белоусов объяснил, чем грозят России тарифные войны Трампа

Экономист Белоусов: последствия тарифных войн Трампа Россия почувствует позже
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тарифные войны Трампа могут замедлить экономику Китая и добавить проблем российским экспортерам металла, отметил Белоусов
Тарифные войны Трампа могут замедлить экономику Китая и добавить проблем российским экспортерам металла, отметил Белоусов Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Тарифные войны, развязанные президентом США Дональдом Трампом, грозят России дополнительными экономическими трудностями. Например, проблемы могут возникнуть у экспортеров металла, рассказал в интервью URA.RU на ПМЭФ-2025 заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

Пока российские экспортеры не почувствовали влияние торговых войн США, отметил эксперт. Сейчас основная проблема для них — дорогой рубль. Эхо торгового давления Трампа на Китай и другие страны дойдет до России чуть позже, сказал Белоусов. Насколько это будет ощутимо, зависит от последствий для экономики КНР и самих Штатов.

«Мы пока не знаем, что будет со спросом в Китае — там возможно замедление экономики из-за мер, которые вводятся против его массовой промышленной экспортной продукции. И с замедлением США, которые являются крупнейшим покупателем на мировых рынках. Если Штаты войдут в двух-трехквартальную стагнацию и легкую рецессию, которую они допускают на горизонте двух лет, и упадет спрос в КНР, у России могут быть дополнительные проблемы. В частности, на рынках металлов. И, возможно, нефти, но здесь ситуация менее предсказуема», — объяснил Белоусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тарифные войны, развязанные президентом США Дональдом Трампом, грозят России дополнительными экономическими трудностями. Например, проблемы могут возникнуть у экспортеров металла, рассказал в интервью URA.RU на ПМЭФ-2025 заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. Пока российские экспортеры не почувствовали влияние торговых войн США, отметил эксперт. Сейчас основная проблема для них — дорогой рубль. Эхо торгового давления Трампа на Китай и другие страны дойдет до России чуть позже, сказал Белоусов. Насколько это будет ощутимо, зависит от последствий для экономики КНР и самих Штатов. «Мы пока не знаем, что будет со спросом в Китае — там возможно замедление экономики из-за мер, которые вводятся против его массовой промышленной экспортной продукции. И с замедлением США, которые являются крупнейшим покупателем на мировых рынках. Если Штаты войдут в двух-трехквартальную стагнацию и легкую рецессию, которую они допускают на горизонте двух лет, и упадет спрос в КНР, у России могут быть дополнительные проблемы. В частности, на рынках металлов. И, возможно, нефти, но здесь ситуация менее предсказуема», — объяснил Белоусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...