Что известно про экс-дорожника из ЯНАО, осужденного за многомиллионную взятку

Экс-глава дирекции дорожного хозяйства ЯНАО Игорь Боркун получил 8 лет за взятку

11 марта 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

Суд Салехарда приговорил Игоря Боркуна к колонии за взятку в сто миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале В суде Салехарда 11 марта завершились слушания по коррупционному делу экс-главы «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна. Судья вынес обвинительный приговор, после вступления приговора в законную силу экс-чиновнику предстоит отправиться в колонию. О подробностях процесса читайте в материале URA.RU. Кем был Боркун до и после работы в ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игорь Боркун характеризуется как состоятельный человек. В 1990-е годы он организовал строительный бизнес, развитием которого занимался до получения должности на Ямале. До 2014 года он имел долю в «Тюменской автодорожной компании», которая до сих пор получает подряды в Курганской, Тюменской областях и на Ямале. После ухода с поста Боркун возглавил охотничье хозяйство «Полуй» в Тюменской области. По данным журналистов, оно не приносило дохода, напротив, являлось убыточным предприятием. Задержание Боркуна После оставления должности в дирекции дорожного хозяйства ЯНАО экс-руководитель приобрел недвижимость. Внимание СМИ привлекло явное несоответствие стоимости приобретенного им имущества и зарплаты руководителя дирекции дорожного хозяйства. У Боркуна имелось несколько квартир в Тюмени, особняк, который оценивался в 115 миллионов рублей, и коммерческие площади в бизнес-центре «Северное сияние». Именно попытка легализации средств и стала причиной пристального внимания к нему силовиков. В 2022 году он был задержан в Тюмени по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Экс-чиновнику вменялось в вину несколько преступных эпизодов на общую сумму в 26 миллионов рублей. По ходатайству следователя, Боркун был помещен в СИЗО. По данным агентства «Новый день», следователи успели вовремя: экс-чиновник уже купил билет до Сейшельских островов и оформил необходимые документы. Суд Ленинского района Тюмени неоднократно продлевал подозреваемому меру пресечения. Также под арест попали деньги на нескольких счетах в банках, в том числе — иностранная валюта. Общая сумма собственности — более 178 млн рублей. Уголовное дело и приговор Боркуну Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СКР по ЯНАО. По данным следствия, подозреваемый во взятках экс-чиновник, будучи руководителем дирекции дорожного хозяйства, получил от подрядчиков взяток на сумму 47 миллионов рублей. Следователи установили три эпизода коррупционной деятельности, на основании которых уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд Салехарда в конце сентября 2023 года. Судья Данил Яковлев решил, что необходимости нахождения подсудимого в СИЗО больше не имеется и 12 октября изменил Боркуну меру пресечения. Прокуратура не согласилась с таким решением, но суд ЯНАО встал на сторону защиты. Процесс был продолжен. Прокуратуре ЯНАО удалось доказать один из трех эпизодов коррупционного дела, и тот же судья, который освободил Боркуна из СИЗО, зачитал обвинительный приговор. Согласно ему, Боркун получил восемь лет лишения свободы и штраф в размере ста миллионов рублей. Решение принято 11 марта и может быть оспорено обеими сторонами, так как приговор пока не вступил в законную силу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В суде Салехарда 11 марта завершились слушания по коррупционному делу экс-главы «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна. Судья вынес обвинительный приговор, после вступления приговора в законную силу экс-чиновнику предстоит отправиться в колонию. О подробностях процесса читайте в материале URA.RU. Игорь Боркун характеризуется как состоятельный человек. В 1990-е годы он организовал строительный бизнес, развитием которого занимался до получения должности на Ямале. До 2014 года он имел долю в «Тюменской автодорожной компании», которая до сих пор получает подряды в Курганской, Тюменской областях и на Ямале. После ухода с поста Боркун возглавил охотничье хозяйство «Полуй» в Тюменской области. По данным журналистов, оно не приносило дохода, напротив, являлось убыточным предприятием. После оставления должности в дирекции дорожного хозяйства ЯНАО экс-руководитель приобрел недвижимость. Внимание СМИ привлекло явное несоответствие стоимости приобретенного им имущества и зарплаты руководителя дирекции дорожного хозяйства. У Боркуна имелось несколько квартир в Тюмени, особняк, который оценивался в 115 миллионов рублей, и коммерческие площади в бизнес-центре «Северное сияние». Именно попытка легализации средств и стала причиной пристального внимания к нему силовиков. В 2022 году он был задержан в Тюмени по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Экс-чиновнику вменялось в вину несколько преступных эпизодов на общую сумму в 26 миллионов рублей. По ходатайству следователя, Боркун был помещен в СИЗО. По данным агентства «Новый день», следователи успели вовремя: экс-чиновник уже купил билет до Сейшельских островов и оформил необходимые документы. Суд Ленинского района Тюмени неоднократно продлевал подозреваемому меру пресечения. Также под арест попали деньги на нескольких счетах в банках, в том числе — иностранная валюта. Общая сумма собственности — более 178 млн рублей. Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СКР по ЯНАО. По данным следствия, подозреваемый во взятках экс-чиновник, будучи руководителем дирекции дорожного хозяйства, получил от подрядчиков взяток на сумму 47 миллионов рублей. Следователи установили три эпизода коррупционной деятельности, на основании которых уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд Салехарда в конце сентября 2023 года. Судья Данил Яковлев решил, что необходимости нахождения подсудимого в СИЗО больше не имеется и 12 октября изменил Боркуну меру пресечения. Прокуратура не согласилась с таким решением, но суд ЯНАО встал на сторону защиты. Процесс был продолжен. Прокуратуре ЯНАО удалось доказать один из трех эпизодов коррупционного дела, и тот же судья, который освободил Боркуна из СИЗО, зачитал обвинительный приговор. Согласно ему, Боркун получил восемь лет лишения свободы и штраф в размере ста миллионов рублей. Решение принято 11 марта и может быть оспорено обеими сторонами, так как приговор пока не вступил в законную силу.