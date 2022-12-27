Свердловские силовики приготовили 10 тысяч новогодних подарков для детей ДНР

Тонна новогодних подарков отправится детям в ДНР Фото: Анна Майорова © URA.RU

Почти 10 тысяч новогодних подарков отправятся детям в ДНР из территориальных органов ФСИН Уральского федерального округа. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«Велосипеды, самокаты, скейтборды, развивающие настольные игры, игрушки, канцелярские принадлежности для школы, а также сладости отправятся в ДНР. Общий вес подарков достигает 1 тонны», — отметили в пресс-службе ГУФСИН.

Подарки идут от Челябинской, Курганской, Свердловской областей, также в мероприятии задействованы Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округи. В ближайшие дни посылки будут отправлены в ДНР.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга сделал подарки первоклассникам из Донбасса. Алексей Орлов на личные средства приобрел и передал ребятам одежду, школьные принадлежности.