27 декабря 2022

Свердловские силовики приготовили 10 тысяч новогодних подарков для детей ДНР

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Новогодние подарки. Екатеринбург
Тонна новогодних подарков отправится детям в ДНР Фото:

Почти 10 тысяч новогодних подарков отправятся детям в ДНР из территориальных органов ФСИН Уральского федерального округа. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«Велосипеды, самокаты, скейтборды, развивающие настольные игры, игрушки, канцелярские принадлежности для школы, а также сладости отправятся в ДНР. Общий вес подарков достигает 1 тонны», — отметили в пресс-службе ГУФСИН.

Подарки идут от Челябинской, Курганской, Свердловской областей, также в мероприятии задействованы Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округи. В ближайшие дни посылки будут отправлены в ДНР.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга сделал подарки первоклассникам из Донбасса. Алексей Орлов на личные средства приобрел и передал ребятам одежду, школьные принадлежности.

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Почти 10 тысяч новогодних подарков отправятся детям в ДНР из территориальных органов ФСИН Уральского федерального округа. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «Велосипеды, самокаты, скейтборды, развивающие настольные игры, игрушки, канцелярские принадлежности для школы, а также сладости отправятся в ДНР. Общий вес подарков достигает 1 тонны», — отметили в пресс-службе ГУФСИН. Подарки идут от Челябинской, Курганской, Свердловской областей, также в мероприятии задействованы Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округи. В ближайшие дни посылки будут отправлены в ДНР. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга сделал подарки первоклассникам из Донбасса. Алексей Орлов на личные средства приобрел и передал ребятам одежду, школьные принадлежности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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