Свердловские силовики приготовили 10 тысяч новогодних подарков для детей ДНР

Почти 10 тысяч новогодних подарков отправятся детям в ДНР из территориальных органов ФСИН Уральского федерального округа. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.
«Велосипеды, самокаты, скейтборды, развивающие настольные игры, игрушки, канцелярские принадлежности для школы, а также сладости отправятся в ДНР. Общий вес подарков достигает 1 тонны», — отметили в пресс-службе ГУФСИН.
Подарки идут от Челябинской, Курганской, Свердловской областей, также в мероприятии задействованы Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округи. В ближайшие дни посылки будут отправлены в ДНР.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга сделал подарки первоклассникам из Донбасса. Алексей Орлов на личные средства приобрел и передал ребятам одежду, школьные принадлежности.
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