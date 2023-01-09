Shot: школьник покончил с собой, не получив от родителей денег на новый компьютер

В Якутске (Якутия) семиклассник покончил с собой после того, как родители отказали ему в покупке нового компьютера. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«В Якутске семиклассник покончил с собой, после того как родители не дали ему денег на новый компьютер», — пишет telegram-канал, отмечая, что мальчик увлекался компьютерными играми. На покупку нового компьютера перед смертью он попросил у родителей 50 тысяч рублей.
По информации журналистов, тело 12-летнего мальчика было найдено в его квартире, где он жил с мамой и отчимом, следов насилия на нем не обнаружено, а основная версия смерти — суицид. Семья семиклассника считается благополучной, на учете нигде не стояла. По факту смерти мальчика полиция сейчас ведет проверку.
URA.RU направило запрос в СК России по Якутии по поводу смерти мальчика. На момент публикации новости ответа не поступило.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.