Shot: школьник покончил с собой, не получив от родителей денег на новый компьютер

09 января 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Мальчик увлекался компьютерной игрой «Манйкрафт», сообщил telegram-канал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Якутске (Якутия) семиклассник покончил с собой после того, как родители отказали ему в покупке нового компьютера. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В Якутске семиклассник покончил с собой, после того как родители не дали ему денег на новый компьютер», — пишет telegram-канал, отмечая, что мальчик увлекался компьютерными играми. На покупку нового компьютера перед смертью он попросил у родителей 50 тысяч рублей. По информации журналистов, тело 12-летнего мальчика было найдено в его квартире, где он жил с мамой и отчимом, следов насилия на нем не обнаружено, а основная версия смерти — суицид. Семья семиклассника считается благополучной, на учете нигде не стояла. По факту смерти мальчика полиция сейчас ведет проверку. URA.RU направило запрос в СК России по Якутии по поводу смерти мальчика. На момент публикации новости ответа не поступило.

В Якутске (Якутия) семиклассник покончил с собой после того, как родители отказали ему в покупке нового компьютера. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В Якутске семиклассник покончил с собой, после того как родители не дали ему денег на новый компьютер», — пишет telegram-канал, отмечая, что мальчик увлекался компьютерными играми. На покупку нового компьютера перед смертью он попросил у родителей 50 тысяч рублей. По информации журналистов, тело 12-летнего мальчика было найдено в его квартире, где он жил с мамой и отчимом, следов насилия на нем не обнаружено, а основная версия смерти — суицид. Семья семиклассника считается благополучной, на учете нигде не стояла. По факту смерти мальчика полиция сейчас ведет проверку. URA.RU направило запрос в СК России по Якутии по поводу смерти мальчика. На момент публикации новости ответа не поступило.