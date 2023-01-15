Из некоторых курганских аптек исчезла группа антибиотиков

Курганцы жалуются, что антибактериальные препараты амоксициллиновой группы сложно найти в городских аптеках. Ситуация наблюдается второй месяц, рассказали URA.RU читатели.
«В середине декабря не могли найти в аптеках Кургана „Амоксиклав“. Пришлось купить отечественный аналог. По словам аптекаря, антибиотики иностранного производства не завозили уже несколько месяцев. В российских аналогах используется другое сырье, и аптекарь подчеркнул, что не известно, как на препарат отреагирует организм пациента с аллергической реакцией на некоторые антибиотики», — рассказали читатели URA.RU.
На сайтах нескольких крупных федеральных сетей аптек, которые работают в Кургане, сообщается, что препаратов (например, «Амоксиклав» и «Флемоклав») временно нет на складе. Руководитель курганской аптечной сети Игорь Сазонов в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что резкого дефицита антибиотиков не ощущает, ряд антибактериальных препаратов есть в наличие в его аптеках. «Запасы антибиотиков мы не делали. Сейчас на них большой спрос и делать запас не получится, даже если бы хотели этого. Я только за свои аптеку могу отвечать, у нас есть возможности поставки препаратов. Серьезных сигналов по дефициту препаратов я не ощущаю. Бывают временные просадки: невозможно предугадать, какой препарат чаще будут выписывать врачи в период подъема заболеваний. Но у нас есть много других, не менее эффективных антибиотиков [не только „Амоксициллин“]. Какие ищем препараты, все находим и привозим», — сказал Сазонов.
В департаменте здравоохранения Курганской области курганцев предупредили, что в связи с подъемом заболеваемости в настоящее время наблюдается спрос на лекарственный препарат «Амоксиклав». «Данный антибиотик можно заменить другим по назначению врача. В стационарах области антибиотики имеются в достаточном количестве», — говорится в информации ведомства. URA.RU направило запрос в территориальный орган Росздравнадзора по Курганской области, ответ ожидается.
Курганцы ищут в аптеках антибиотики амоксициллиновой группы
скрин: apteka-ot-sklada.ru
Руководитель курганской сети аптек сообщил, что дефицита антибиотиков не ощущает
фото: Игорь Сазонов
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Курганцы жалуются, что антибактериальные препараты амоксициллиновой группы сложно найти в городских аптеках. Ситуация наблюдается второй месяц, рассказали URA.RU читатели. «В середине декабря не могли найти в аптеках Кургана „Амоксиклав“. Пришлось купить отечественный аналог. По словам аптекаря, антибиотики иностранного производства не завозили уже несколько месяцев. В российских аналогах используется другое сырье, и аптекарь подчеркнул, что не известно, как на препарат отреагирует организм пациента с аллергической реакцией на некоторые антибиотики», — рассказали читатели URA.RU. На сайтах нескольких крупных федеральных сетей аптек, которые работают в Кургане, сообщается, что препаратов (например, «Амоксиклав» и «Флемоклав») временно нет на складе. Руководитель курганской аптечной сети Игорь Сазонов в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что резкого дефицита антибиотиков не ощущает, ряд антибактериальных препаратов есть в наличие в его аптеках. «Запасы антибиотиков мы не делали. Сейчас на них большой спрос и делать запас не получится, даже если бы хотели этого. Я только за свои аптеку могу отвечать, у нас есть возможности поставки препаратов. Серьезных сигналов по дефициту препаратов я не ощущаю. Бывают временные просадки: невозможно предугадать, какой препарат чаще будут выписывать врачи в период подъема заболеваний. Но у нас есть много других, не менее эффективных антибиотиков [не только „Амоксициллин“]. Какие ищем препараты, все находим и привозим», — сказал Сазонов. В департаменте здравоохранения Курганской области курганцев предупредили, что в связи с подъемом заболеваемости в настоящее время наблюдается спрос на лекарственный препарат «Амоксиклав». «Данный антибиотик можно заменить другим по назначению врача. В стационарах области антибиотики имеются в достаточном количестве», — говорится в информации ведомства. URA.RU направило запрос в территориальный орган Росздравнадзора по Курганской области, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в аптеках Тюмени уже несколько месяцев нет в продаже амоксициллиновой группы антибиотиков, часто назначаемых врачами («Медоклав», «Панклав», «Флемоклав» и другие). По словам заведующей аптекой «ЮниФарм», исчезли препараты иностранного производства. Пациентам предлагают обычный амоксициллин без клавулоновой кислоты (активное вещество, входящее в состав всех иностранных антибиотиков) — «Амосин».