Из тюменских аптек исчезла целая группа антибиотиков

12 января 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

С прилавков исчезли препараты «Медоклав», «Панклав», «Флемоклав» и другие Фото: Денис Моргунов © URA.RU В аптеках Тюмени уже несколько месяцев отсутствует целая группа часто назначаемых врачами антибактериальных препаратов — амоксициллиновая. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила заведующая аптекой «ЮниФарм» Олеся Шварц. В этот перечень входят лекарства с торговым названием «Медоклав», «Панклав», «Флемоклав» и другие. «Все амоксиклавы на дефектуре уже второй месяц. Это антибиотики первой группы, которую назначают терапевты. Люди страдают, бегают по аптекам, купить ничего не могут. Все они иностранного производства», — рассказала заведующая аптекой. По ее словам, фармацевты вынуждены предлагать российские аналоги, но их качество сильно уступает заграничным. «Пока предлагаем обычный амоксициллин без клавулоновой кислоты (активное вещество, входящее в состав всех иностранных антибиотиков) — „Амосин“. А это Россия, и качество не очень, и дозы малые по 500 мг», — добавляет Олеся Шварц. Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство уже писало о том, что в аптеках Тюмени начались перебои в поставках лекарств, назначаемых при лечении гриппа. Также с прилавков исчез итальянский препарат от кашля «Флуимуцил-антибиотикит».

В аптеках Тюмени уже несколько месяцев отсутствует целая группа часто назначаемых врачами антибактериальных препаратов — амоксициллиновая. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила заведующая аптекой «ЮниФарм» Олеся Шварц. В этот перечень входят лекарства с торговым названием «Медоклав», «Панклав», «Флемоклав» и другие. «Все амоксиклавы на дефектуре уже второй месяц. Это антибиотики первой группы, которую назначают терапевты. Люди страдают, бегают по аптекам, купить ничего не могут. Все они иностранного производства», — рассказала заведующая аптекой. По ее словам, фармацевты вынуждены предлагать российские аналоги, но их качество сильно уступает заграничным. «Пока предлагаем обычный амоксициллин без клавулоновой кислоты (активное вещество, входящее в состав всех иностранных антибиотиков) — „Амосин“. А это Россия, и качество не очень, и дозы малые по 500 мг», — добавляет Олеся Шварц. Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство уже писало о том, что в аптеках Тюмени начались перебои в поставках лекарств, назначаемых при лечении гриппа. Также с прилавков исчез итальянский препарат от кашля «Флуимуцил-антибиотикит».