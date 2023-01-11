11 января 2023

Из тюменских аптек исчезла целая группа антибиотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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С прилавков исчезли препараты «Медоклав», «Панклав», «Флемоклав» и другие Фото:

В аптеках Тюмени уже несколько месяцев отсутствует целая группа часто назначаемых врачами антибактериальных препаратов — амоксициллиновая. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила заведующая аптекой «ЮниФарм» Олеся Шварц. В этот перечень входят лекарства с торговым названием «Медоклав», «Панклав», «Флемоклав» и другие.

«Все амоксиклавы на дефектуре уже второй месяц. Это антибиотики первой группы, которую назначают терапевты. Люди страдают, бегают по аптекам, купить ничего не могут. Все они иностранного производства», — рассказала заведующая аптекой.

По ее словам, фармацевты вынуждены предлагать российские аналоги, но их качество сильно уступает заграничным. «Пока предлагаем обычный амоксициллин без клавулоновой кислоты (активное вещество, входящее в состав всех иностранных антибиотиков) — „Амосин“. А это Россия, и качество не очень, и дозы малые по 500 мг», — добавляет Олеся Шварц.

Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство уже писало о том, что в аптеках Тюмени начались перебои в поставках лекарств, назначаемых при лечении гриппа. Также с прилавков исчез итальянский препарат от кашля «Флуимуцил-антибиотикит».

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В аптеках Тюмени уже несколько месяцев отсутствует целая группа часто назначаемых врачами антибактериальных препаратов — амоксициллиновая. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила заведующая аптекой «ЮниФарм» Олеся Шварц. В этот перечень входят лекарства с торговым названием «Медоклав», «Панклав», «Флемоклав» и другие. «Все амоксиклавы на дефектуре уже второй месяц. Это антибиотики первой группы, которую назначают терапевты. Люди страдают, бегают по аптекам, купить ничего не могут. Все они иностранного производства», — рассказала заведующая аптекой. По ее словам, фармацевты вынуждены предлагать российские аналоги, но их качество сильно уступает заграничным. «Пока предлагаем обычный амоксициллин без клавулоновой кислоты (активное вещество, входящее в состав всех иностранных антибиотиков) — „Амосин“. А это Россия, и качество не очень, и дозы малые по 500 мг», — добавляет Олеся Шварц. Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство уже писало о том, что в аптеках Тюмени начались перебои в поставках лекарств, назначаемых при лечении гриппа. Также с прилавков исчез итальянский препарат от кашля «Флуимуцил-антибиотикит».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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