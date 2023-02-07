Представители «ВКонтакте» отреагировали на сбои в работе соцсети

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В данный момент ведутся работы по восстановлению доступа к соцсети «ВКонтакте» Фото:

Представители «ВКонтакте» отреагировали на сообщения о сбое в социальной сети. Там заявили, что в настоящее время работа по восстановлению доступа на стадии завершения.

«Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме», — пояснили в пресс-службе, передает «Интерфакс». Там отметили, что наибольшее количество жалоб поступило от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, ссылаясь на данные сервиса Downdetector.

Ранее читатели URA.RU сообщили, что в работе социальной сети «ВКонтакте» зафиксированы сбои. По словам пользователей, сайт перестал работать.

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Представители «ВКонтакте» отреагировали на сообщения о сбое в социальной сети. Там заявили, что в настоящее время работа по восстановлению доступа на стадии завершения. «Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме», — пояснили в пресс-службе, передает «Интерфакс». Там отметили, что наибольшее количество жалоб поступило от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, ссылаясь на данные сервиса Downdetector. Ранее читатели URA.RU сообщили, что в работе социальной сети «ВКонтакте» зафиксированы сбои. По словам пользователей, сайт перестал работать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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