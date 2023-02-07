Представители «ВКонтакте» отреагировали на сбои в работе соцсети 07 февраля 2023 в 23:15 Размер текста - 17 + В данный момент ведутся работы по восстановлению доступа к соцсети «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представители «ВКонтакте» отреагировали на сообщения о сбое в социальной сети. Там заявили, что в настоящее время работа по восстановлению доступа на стадии завершения. «Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме», — пояснили в пресс-службе, передает «Интерфакс». Там отметили, что наибольшее количество жалоб поступило от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, ссылаясь на данные сервиса Downdetector. Ранее читатели URA.RU сообщили, что в работе социальной сети «ВКонтакте» зафиксированы сбои. По словам пользователей, сайт перестал работать. Представители «ВКонтакте» отреагировали на сообщения о сбое в социальной сети. Там заявили, что в настоящее время работа по восстановлению доступа на стадии завершения. «Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме», — пояснили в пресс-службе, передает «Интерфакс». Там отметили, что наибольшее количество жалоб поступило от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, ссылаясь на данные сервиса Downdetector. Ранее читатели URA.RU сообщили, что в работе социальной сети «ВКонтакте» зафиксированы сбои. По словам пользователей, сайт перестал работать. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям