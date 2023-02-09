09 февраля 2023
08 февраля 2023

Экс-директор курганского департамент заключил крупную сделку с правительством ЛНР

Бывший директор курганского департамента АПК Рустам Камалетдинов построит на Донбассе молочный комплекс
© Служба новостей «URA.RU»
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Молочная ферма ООО «Ударник». Екатеринбург, карусель для коров, доильный аппарат, молочная ферма ударник
На территории ЛНР построят современную молочную ферму Фото:

Экс-директор курганского департамента АПК Рустам Камалетдинов подписал с правительством Луганской Народной Республики (ЛНР) соглашение о строительстве на территории крупного молочного комплекса. Сюжет показали в эфире луганского телевидения.

«Экс-глава департамента АПК Курганской области Рустам Камалетдинов реализует сельскохозяйственные проекты на Донбассе. После увольнения из областного правительства бывший курганский чиновник возглавил компанию „Марковское“ (входит в холдинг „Молвест“). Сегодня он попал в объектив телекамеры, когда подписывал соглашение с правительством ЛНР о создании в республике крупного молочного комплекса на 3,6 тысяч голов», — указано в telegram-канале «Тинто Корнеевич Брасс» со ссылкой на телевизионный сюжет.

Рустам Камалетдинов ушел с поста директора зауральского департамента АПК в конце ноября 2021 года. В этой должности он проработал чуть больше года. В сентября 2022 года источники, близкие к курганскому правительству, сообщили URA.RU, что Камалетдинов нашел работу в Москве в одной из коммерческих компаний.

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Экс-директор курганского департамента АПК Рустам Камалетдинов подписал с правительством Луганской Народной Республики (ЛНР) соглашение о строительстве на территории крупного молочного комплекса. Сюжет показали в эфире луганского телевидения. «Экс-глава департамента АПК Курганской области Рустам Камалетдинов реализует сельскохозяйственные проекты на Донбассе. После увольнения из областного правительства бывший курганский чиновник возглавил компанию „Марковское“ (входит в холдинг „Молвест“). Сегодня он попал в объектив телекамеры, когда подписывал соглашение с правительством ЛНР о создании в республике крупного молочного комплекса на 3,6 тысяч голов», — указано в telegram-канале «Тинто Корнеевич Брасс» со ссылкой на телевизионный сюжет. Рустам Камалетдинов ушел с поста директора зауральского департамента АПК в конце ноября 2021 года. В этой должности он проработал чуть больше года. В сентября 2022 года источники, близкие к курганскому правительству, сообщили URA.RU, что Камалетдинов нашел работу в Москве в одной из коммерческих компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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