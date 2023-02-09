Экс-директор курганского департамент заключил крупную сделку с правительством ЛНР

Экс-директор курганского департамента АПК Рустам Камалетдинов подписал с правительством Луганской Народной Республики (ЛНР) соглашение о строительстве на территории крупного молочного комплекса. Сюжет показали в эфире луганского телевидения.
«Экс-глава департамента АПК Курганской области Рустам Камалетдинов реализует сельскохозяйственные проекты на Донбассе. После увольнения из областного правительства бывший курганский чиновник возглавил компанию „Марковское“ (входит в холдинг „Молвест“). Сегодня он попал в объектив телекамеры, когда подписывал соглашение с правительством ЛНР о создании в республике крупного молочного комплекса на 3,6 тысяч голов», — указано в telegram-канале «Тинто Корнеевич Брасс» со ссылкой на телевизионный сюжет.
Рустам Камалетдинов ушел с поста директора зауральского департамента АПК в конце ноября 2021 года. В этой должности он проработал чуть больше года. В сентября 2022 года источники, близкие к курганскому правительству, сообщили URA.RU, что Камалетдинов нашел работу в Москве в одной из коммерческих компаний.
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