Источник: экс-директор курганского департамента нашел работу в Москве

Источник: экс-директор курганского департамента АПК Камалетдинов устроился в московскую компанию

09 сентября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Экс-чиновник из Кургана Рустам Камалетдинов нашел работу в столице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Рустам Камалетдинов нашел работу в Москве в одной из коммерческих компаний. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к курганскому правительству. «Камалетдинов нашел работу в Москве. Не в Министерстве сельского хозяйства. Устроился в коммерческую организацию», — рассказал один из источников. Другой инсайдер также сообщил, что бывший курганский чиновник работает в столице. При этом источник добавил, что такие профессионалы, как Камалетдинов, «на вес золота и нужны в любой структуре». Дозвониться до Камалетдинова по имеющемуся в распоряжении редакции телефону не получилось. Камалетдинов ушел с поста директора департамента АПК в конце ноября прошло года. На этом посту он проработал чуть больше года. В Курганскую область он приехал из Республики Башкортостан. Там он занимал руководящие должности в различных государственных и коммерческих структурах. Ранее URA.RU писало, что Камалетдинова рассматривали в качестве кандидата для трудоустройства в Минсельхоз России.

Бывший директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Рустам Камалетдинов нашел работу в Москве в одной из коммерческих компаний. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к курганскому правительству. «Камалетдинов нашел работу в Москве. Не в Министерстве сельского хозяйства. Устроился в коммерческую организацию», — рассказал один из источников. Другой инсайдер также сообщил, что бывший курганский чиновник работает в столице. При этом источник добавил, что такие профессионалы, как Камалетдинов, «на вес золота и нужны в любой структуре». Дозвониться до Камалетдинова по имеющемуся в распоряжении редакции телефону не получилось. Камалетдинов ушел с поста директора департамента АПК в конце ноября прошло года. На этом посту он проработал чуть больше года. В Курганскую область он приехал из Республики Башкортостан. Там он занимал руководящие должности в различных государственных и коммерческих структурах. Ранее URA.RU писало, что Камалетдинова рассматривали в качестве кандидата для трудоустройства в Минсельхоз России.