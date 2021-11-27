Рустам Камалетдинов покидает свой пост 1 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента агропромышленного комплекса (АПК) Курганской области Рустам Камалетдинов уходит в отставку с 1 декабря. Информация об этом опубликована на официальном telegram-канале правительства региона.

«Рустам Камалетдинов попросил освободить его от занимаемой должности директора департамента АПК по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. 30 ноября — его последний рабочий день в департаменте. С 1 декабря руководить департаментом АПК будет Павел Кощеев», — говорится в сообщении правительства региона.

Кощеев в ранге заместителя начальника руководит в департаменте управлением развития отраслей АПК. Камалетдинов возглавлял структуру с сентября 2020 года. С 2012 по 2016 годы он был председателем государственного комитета Башкортостана по торговле и защите прав потребителей, до декабря 2018 года управлял «Торговым домом „Кремлевский“» (подчиняется управлению делами президента РФ). В нынешней должности он проработал немногим более года — о его грядущей отставке сообщили источники URA.RU.