В Вашингтоне подтвердили отправку Украине истребителей в будущем 14 февраля 2023 в 05:34 Размер текста - 17 + В Вашингтоне готовы предоставить Киеву истребители F-16 в будущем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон готов со временем предоставить Украине истребители F-16, однако точного срока отправки самолетов на данный момент неизвестен. Об этом заявили американские чиновники. «Вашингтон, скорее всего, предоставит Украине более совершенную авиацию по мере затягивания конфликта на Украине», — передает словам американских чиновников газета Financial Times . Также рассматривается вариант передачи истребителей F-16 от других стран Запада. При этом источники американской газеты утверждают, что решение об отправке самолетов Украине будет принято 14 февраля на встрече глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Однако первоочередным вопросом будет обсуждение дополнительной отправки боеприпасов. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация. Страны Евросоюза и США поддерживают Киев отправляя военную помощь. Недавно президент Украины Владимир Зеленский актуализировал вопрос о дополнительной военной помощи и попросил истребители F-16. Вашингтон готов со временем предоставить Украине истребители F-16, однако точного срока отправки самолетов на данный момент неизвестен. Об этом заявили американские чиновники. «Вашингтон, скорее всего, предоставит Украине более совершенную авиацию по мере затягивания конфликта на Украине», — передает словам американских чиновников газета Financial Times. Также рассматривается вариант передачи истребителей F-16 от других стран Запада. При этом источники американской газеты утверждают, что решение об отправке самолетов Украине будет принято 14 февраля на встрече глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Однако первоочередным вопросом будет обсуждение дополнительной отправки боеприпасов. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация. Страны Евросоюза и США поддерживают Киев отправляя военную помощь. Недавно президент Украины Владимир Зеленский актуализировал вопрос о дополнительной военной помощи и попросил истребители F-16. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям