13 февраля 2023

В Вашингтоне подтвердили отправку Украине истребителей в будущем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, миг-31, военный самолет, истребитель, парад, ввс рф
В Вашингтоне готовы предоставить Киеву истребители F-16 в будущем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон готов со временем предоставить Украине истребители F-16, однако точного срока отправки самолетов на данный момент неизвестен. Об этом заявили американские чиновники.

«Вашингтон, скорее всего, предоставит Украине более совершенную авиацию по мере затягивания конфликта на Украине», — передает словам американских чиновников газета Financial Times. Также рассматривается вариант передачи истребителей F-16 от других стран Запада.

При этом источники американской газеты утверждают, что решение об отправке самолетов Украине будет принято 14 февраля на встрече глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Однако первоочередным вопросом будет обсуждение дополнительной отправки боеприпасов.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация. Страны Евросоюза и США поддерживают Киев отправляя военную помощь. Недавно президент Украины Владимир Зеленский актуализировал вопрос о дополнительной военной помощи и попросил истребители F-16.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вашингтон готов со временем предоставить Украине истребители F-16, однако точного срока отправки самолетов на данный момент неизвестен. Об этом заявили американские чиновники. «Вашингтон, скорее всего, предоставит Украине более совершенную авиацию по мере затягивания конфликта на Украине», — передает словам американских чиновников газета Financial Times. Также рассматривается вариант передачи истребителей F-16 от других стран Запада. При этом источники американской газеты утверждают, что решение об отправке самолетов Украине будет принято 14 февраля на встрече глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Однако первоочередным вопросом будет обсуждение дополнительной отправки боеприпасов. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация. Страны Евросоюза и США поддерживают Киев отправляя военную помощь. Недавно президент Украины Владимир Зеленский актуализировал вопрос о дополнительной военной помощи и попросил истребители F-16.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...