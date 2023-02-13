В Вашингтоне подтвердили отправку Украине истребителей в будущем

Вашингтон готов со временем предоставить Украине истребители F-16, однако точного срока отправки самолетов на данный момент неизвестен. Об этом заявили американские чиновники.
«Вашингтон, скорее всего, предоставит Украине более совершенную авиацию по мере затягивания конфликта на Украине», — передает словам американских чиновников газета Financial Times. Также рассматривается вариант передачи истребителей F-16 от других стран Запада.
При этом источники американской газеты утверждают, что решение об отправке самолетов Украине будет принято 14 февраля на встрече глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Однако первоочередным вопросом будет обсуждение дополнительной отправки боеприпасов.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация. Страны Евросоюза и США поддерживают Киев отправляя военную помощь. Недавно президент Украины Владимир Зеленский актуализировал вопрос о дополнительной военной помощи и попросил истребители F-16.
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Вашингтон готов со временем предоставить Украине истребители F-16, однако точного срока отправки самолетов на данный момент неизвестен. Об этом заявили американские чиновники. «Вашингтон, скорее всего, предоставит Украине более совершенную авиацию по мере затягивания конфликта на Украине», — передает словам американских чиновников газета Financial Times. Также рассматривается вариант передачи истребителей F-16 от других стран Запада. При этом источники американской газеты утверждают, что решение об отправке самолетов Украине будет принято 14 февраля на встрече глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Однако первоочередным вопросом будет обсуждение дополнительной отправки боеприпасов. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация. Страны Евросоюза и США поддерживают Киев отправляя военную помощь. Недавно президент Украины Владимир Зеленский актуализировал вопрос о дополнительной военной помощи и попросил истребители F-16.