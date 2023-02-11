19FortyFive раскрыл, зачем Зеленский требует у Запада истребители

19FortyFive: Украина использует истребители F-16 для контрнаступления России

12 февраля 2023 в 08:58 Размер текста - 17 +

ВСУ могут обучиться пилотированию истребителей за несколько недель, пишет 19FortyFive Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Истребители F-16, которые Запад раздумывает предоставить Украине, могут быть использованы для контрнаступления России. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский нуждается в них. Об этом сообщает президент Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко. «При правильном обучении военно-воздушные силы быстро задействуют F-16 в своих операциях и используют их для контрнаступлений над территорией, которая находится под контролем России», — пишет Максим Скрипченко для 19fortyfive. По словам представителя ВВС Украины Юрия Игната, на которого ссылается автор материала, украинским пилотам потребуется несколько недель, чтобы научиться пилотировать данные истребители. Также Скрипченко уточняет, что истребители F-16 также смогли бы ускорить техническое и экономическое развитие страны, а также привести к усилению военного сектора Украины. Автор материала уточняет, что данные истребители в целом эффективны Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. США и страны Запада активно поставляют Киеву вооружение. Ранее украинские власти потребовали от западных партнеров предоставить новые боеприпасы и артиллерию. В свою очередь, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что чем сильнее будет поддержка Запада, тем сильнее будет активизирована российская армия, сообщает «Царьград». Финляндия также допустила поставки истребителей Украине, сообщает деловое издание «Взгляд». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Истребители F-16, которые Запад раздумывает предоставить Украине, могут быть использованы для контрнаступления России. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский нуждается в них. Об этом сообщает президент Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко. «При правильном обучении военно-воздушные силы быстро задействуют F-16 в своих операциях и используют их для контрнаступлений над территорией, которая находится под контролем России», — пишет Максим Скрипченко для 19fortyfive. По словам представителя ВВС Украины Юрия Игната, на которого ссылается автор материала, украинским пилотам потребуется несколько недель, чтобы научиться пилотировать данные истребители. Также Скрипченко уточняет, что истребители F-16 также смогли бы ускорить техническое и экономическое развитие страны, а также привести к усилению военного сектора Украины. Автор материала уточняет, что данные истребители в целом эффективны Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. США и страны Запада активно поставляют Киеву вооружение. Ранее украинские власти потребовали от западных партнеров предоставить новые боеприпасы и артиллерию. В свою очередь, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что чем сильнее будет поддержка Запада, тем сильнее будет активизирована российская армия, сообщает «Царьград». Финляндия также допустила поставки истребителей Украине, сообщает деловое издание «Взгляд».