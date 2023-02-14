В Госдуме раскрыли, чего ждать от послания Путина Федеральному Собранию

РИАН: в послании Федеральному Собранию Путин сделает акцент на ходе спецоперации

Владимир Путин в своем выступлении заденет тему терроризма, считают политики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В своем послании Федеральному Собранию 21 февраля президент России Владимир Путин акцентирует внимание на ходе спецоперации на Украине, работе военно-промышленного комплекса (ВПК) и борьбе с внутренними диверсиями в стране. Такими прогнозами поделились депутаты Госдумы РФ и российские высокопоставленные официальные лица.

«Наверняка, президент остановится на работе военно-промышленного комплекса. Который функционирует сейчас форсировано, на боевых возможностях и новейших технологиях вооружения», — поделился мнением по поводу грядущего послания президента замруководителя фракции ЛДПР в ГД Алексей Диденко в разговоре с РИА Новости.

Замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, свою очередь, считает, что Путин в своем выступлении выскажется и о борьбе с терроризмом на фоне спецоперации. «Борьба с террористами, борьба с диверсантами, с агентами зарубежных спецслужб», — пояснил политик в разговоре с агентством.

Все опрошенные агентством официальные лица выразили мнение, что тема спецоперации будет главной в ходе всего выступления Путина. По их словам, именно вокруг нее будут выстроены основные тезисы президента, такие как, например, обеспечение военных и их оснащение.

Ранее Кремль анонсировал дату послания президента Федеральному Собранию — оно состоится 21 февраля. Мероприятие пройдет в гостином дворе. Детали грядущего выступления президента власти, традиционно, не раскрыли.