Кремль назвал дату послания Путина Федеральному Собранию

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием в конце февраля Фото:

Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию 21 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Президент обратится к Федеральному Собранию 21 февраля. Оно состоится в гостином дворе», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию 21 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Президент обратится к Федеральному Собранию 21 февраля. Оно состоится в гостином дворе», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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