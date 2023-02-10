Кремль назвал дату послания Путина Федеральному Собранию

Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием в конце февраля
Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию 21 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Президент обратится к Федеральному Собранию 21 февраля. Оно состоится в гостином дворе», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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