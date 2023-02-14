Berliner Zeitung: Байден из страха перенес подрыв «Северных потоков» на несколько месяцев

Президент США Джо Байден из страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь прошлого года. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш.
«Американские водолазы-минеры заложили взрывчатку ближе к концу учений в июне 2022 года. Байден сказал, что боится делать это и даже издал приказы, дающие возможность дистанционного взрыва в любой момент», — рассказал Херш в интервью изданию Berliner Zeitung.
По мнению журналиста, приказ Байдена о подрыве ниток «Северного потока» многие чины в спецслужбах США восприняли негативно. «Высокопоставленные сотрудники восприняли этот шаг безумным и выступали против», — подчеркнул Сеймур Херш.
Ранее URA.RU сообщало о расследовании американским журналистом подрыва «Северного потока». По мнению Сеймура Херша теракт на нитках газопровода устроили американские водолазы. В ночь на 27 сентября оператором Nord Stream AG было зафиксировано падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток». В США опровергли причастность к данному происшествию.
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Президент США Джо Байден из страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь прошлого года. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш. «Американские водолазы-минеры заложили взрывчатку ближе к концу учений в июне 2022 года. Байден сказал, что боится делать это и даже издал приказы, дающие возможность дистанционного взрыва в любой момент», — рассказал Херш в интервью изданию Berliner Zeitung. По мнению журналиста, приказ Байдена о подрыве ниток «Северного потока» многие чины в спецслужбах США восприняли негативно. «Высокопоставленные сотрудники восприняли этот шаг безумным и выступали против», — подчеркнул Сеймур Херш. Ранее URA.RU сообщало о расследовании американским журналистом подрыва «Северного потока». По мнению Сеймура Херша теракт на нитках газопровода устроили американские водолазы. В ночь на 27 сентября оператором Nord Stream AG было зафиксировано падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток». В США опровергли причастность к данному происшествию.