Путин сравнил главу «Газпрома» с разбойником

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, миллер алексей
Владимир Путин сравнил Алексея Миллера (на фото) с Соловьем-разбойником Фото:

Президент России Владимир Путин сравнил главу «Газпрома» Алексея Миллера с Соловьем-разбойником. По словам главы государства, Миллер своеобразно носит шапку, что и вызвало аналогию со знаменитым сказочным персонажем.

«Шапку вы носите как Соловей-Разбойник, что говорит об определенных особенностях вашего характера», — заявил Владимир Путин в ходе мероприятия, посвященному 30-летию «Газпрома». Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

На мероприятии по случаю 30-летия «Газпрома» Путин провел видеоконференцию с сотрудниками компании. В ходе беседы с президентом, Миллер заявил, что из-за большой ресурсной базы в РФ будет много газа на протяжении последующих десятилетий.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Президент России Владимир Путин сравнил главу «Газпрома» Алексея Миллера с Соловьем-разбойником. По словам главы государства, Миллер своеобразно носит шапку, что и вызвало аналогию со знаменитым сказочным персонажем. «Шапку вы носите как Соловей-Разбойник, что говорит об определенных особенностях вашего характера», — заявил Владимир Путин в ходе мероприятия, посвященному 30-летию «Газпрома». Трансляция велась на телеканале «Россия 24». На мероприятии по случаю 30-летия «Газпрома» Путин провел видеоконференцию с сотрудниками компании. В ходе беседы с президентом, Миллер заявил, что из-за большой ресурсной базы в РФ будет много газа на протяжении последующих десятилетий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...