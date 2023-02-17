Путин сравнил главу «Газпрома» с разбойником

17 февраля 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сравнил Алексея Миллера (на фото) с Соловьем-разбойником Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин сравнил главу «Газпрома» Алексея Миллера с Соловьем-разбойником. По словам главы государства, Миллер своеобразно носит шапку, что и вызвало аналогию со знаменитым сказочным персонажем. «Шапку вы носите как Соловей-Разбойник, что говорит об определенных особенностях вашего характера», — заявил Владимир Путин в ходе мероприятия, посвященному 30-летию «Газпрома». Трансляция велась на телеканале «Россия 24». На мероприятии по случаю 30-летия «Газпрома» Путин провел видеоконференцию с сотрудниками компании. В ходе беседы с президентом, Миллер заявил, что из-за большой ресурсной базы в РФ будет много газа на протяжении последующих десятилетий.

Президент России Владимир Путин сравнил главу «Газпрома» Алексея Миллера с Соловьем-разбойником. По словам главы государства, Миллер своеобразно носит шапку, что и вызвало аналогию со знаменитым сказочным персонажем. «Шапку вы носите как Соловей-Разбойник, что говорит об определенных особенностях вашего характера», — заявил Владимир Путин в ходе мероприятия, посвященному 30-летию «Газпрома». Трансляция велась на телеканале «Россия 24». На мероприятии по случаю 30-летия «Газпрома» Путин провел видеоконференцию с сотрудниками компании. В ходе беседы с президентом, Миллер заявил, что из-за большой ресурсной базы в РФ будет много газа на протяжении последующих десятилетий.