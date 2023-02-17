Путин сравнил главу «Газпрома» с разбойником

Президент России Владимир Путин сравнил главу «Газпрома» Алексея Миллера с Соловьем-разбойником. По словам главы государства, Миллер своеобразно носит шапку, что и вызвало аналогию со знаменитым сказочным персонажем.
«Шапку вы носите как Соловей-Разбойник, что говорит об определенных особенностях вашего характера», — заявил Владимир Путин в ходе мероприятия, посвященному 30-летию «Газпрома». Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
На мероприятии по случаю 30-летия «Газпрома» Путин провел видеоконференцию с сотрудниками компании. В ходе беседы с президентом, Миллер заявил, что из-за большой ресурсной базы в РФ будет много газа на протяжении последующих десятилетий.
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