В МИД Китая заявили о необходимости тщательного расследования подрыва «Северных потоков»

20 февраля 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Мировое сообщество вправе требовать расследования взрыва «Северных потоков», заявил Ван Вэньбинь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Учитывая серьезные последствия преступления, мировое сообщество имеет право требовать тщательное расследование взрывов «Северных потоков». Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «Международное сообщество вправе требовать проведение тщательного расследования, учитывая пагубный характер преступления по уничтожению крупной транснациональной инфраструктуры и серьезных последствий, которые оно повлекло», — передает слова Ван Вэньбиня РИА Новости. Китайский дипломат назвал газопроводы «Северный поток» «спасательной веревкой» для Европы, уничтожение которых оказало негативный эффект на мировую экономику и экологию. Он также отметил, что официальные лица США и СМИ хранят молчание касательно инцидента. Это необычное поведение заставляет людей думать, что данное дело о взрывах «Северных потоков» странное и сложное, подчеркнул Вэньбинь. Ранее Американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации утверждается, что США и Норвегия ответственны за уничтожение «Северных потоков».

Учитывая серьезные последствия преступления, мировое сообщество имеет право требовать тщательное расследование взрывов «Северных потоков». Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «Международное сообщество вправе требовать проведение тщательного расследования, учитывая пагубный характер преступления по уничтожению крупной транснациональной инфраструктуры и серьезных последствий, которые оно повлекло», — передает слова Ван Вэньбиня РИА Новости. Китайский дипломат назвал газопроводы «Северный поток» «спасательной веревкой» для Европы, уничтожение которых оказало негативный эффект на мировую экономику и экологию. Он также отметил, что официальные лица США и СМИ хранят молчание касательно инцидента. Это необычное поведение заставляет людей думать, что данное дело о взрывах «Северных потоков» странное и сложное, подчеркнул Вэньбинь. Ранее Американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации утверждается, что США и Норвегия ответственны за уничтожение «Северных потоков».