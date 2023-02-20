В МИД Китая заявили о необходимости тщательного расследования подрыва «Северных потоков»

Учитывая серьезные последствия преступления, мировое сообщество имеет право требовать тщательное расследование взрывов «Северных потоков». Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Международное сообщество вправе требовать проведение тщательного расследования, учитывая пагубный характер преступления по уничтожению крупной транснациональной инфраструктуры и серьезных последствий, которые оно повлекло», — передает слова Ван Вэньбиня РИА Новости. Китайский дипломат назвал газопроводы «Северный поток» «спасательной веревкой» для Европы, уничтожение которых оказало негативный эффект на мировую экономику и экологию.
Он также отметил, что официальные лица США и СМИ хранят молчание касательно инцидента. Это необычное поведение заставляет людей думать, что данное дело о взрывах «Северных потоков» странное и сложное, подчеркнул Вэньбинь.
Ранее Американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации утверждается, что США и Норвегия ответственны за уничтожение «Северных потоков».
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!