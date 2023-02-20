В МИД Китая заявили о необходимости тщательного расследования подрыва «Северных потоков»

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Мировое сообщество вправе требовать расследования взрыва «Северных потоков», заявил Ван Вэньбинь Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Учитывая серьезные последствия преступления, мировое сообщество имеет право требовать тщательное расследование взрывов «Северных потоков». Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Международное сообщество вправе требовать проведение тщательного расследования, учитывая пагубный характер преступления по уничтожению крупной транснациональной инфраструктуры и серьезных последствий, которые оно повлекло», — передает слова Ван Вэньбиня РИА Новости. Китайский дипломат назвал газопроводы «Северный поток» «спасательной веревкой» для Европы, уничтожение которых оказало негативный эффект на мировую экономику и экологию.

Он также отметил, что официальные лица США и СМИ хранят молчание касательно инцидента. Это необычное поведение заставляет людей думать, что данное дело о взрывах «Северных потоков» странное и сложное, подчеркнул Вэньбинь.

Ранее Американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации утверждается, что США и Норвегия ответственны за уничтожение «Северных потоков».

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Учитывая серьезные последствия преступления, мировое сообщество имеет право требовать тщательное расследование взрывов «Северных потоков». Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «Международное сообщество вправе требовать проведение тщательного расследования, учитывая пагубный характер преступления по уничтожению крупной транснациональной инфраструктуры и серьезных последствий, которые оно повлекло», — передает слова Ван Вэньбиня РИА Новости. Китайский дипломат назвал газопроводы «Северный поток» «спасательной веревкой» для Европы, уничтожение которых оказало негативный эффект на мировую экономику и экологию. Он также отметил, что официальные лица США и СМИ хранят молчание касательно инцидента. Это необычное поведение заставляет людей думать, что данное дело о взрывах «Северных потоков» странное и сложное, подчеркнул Вэньбинь. Ранее Американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации утверждается, что США и Норвегия ответственны за уничтожение «Северных потоков».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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