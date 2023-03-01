В Свердловской области выросли задолженности по зарплате

Общая численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность составила 677 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области на 1 февраля 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 27,6 млн рублей, увеличившись по сравнению с прошлым месяцем на 2,8 млн рублей. Это следует из информации на сайте Свердловскстата.

«На 1 февраля 2023 года по сведениям организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 27,6 млн рублей и по сравнению с 1 января 2023 года увеличилась на 2,8 млн рублей (на 11,1%). С 1 февраля 2022 года — на 1 млн рублей или на 3,8%», — сказано в сообщении.

Основные сферы организаций, сообщившие сведения о задолженности по зарплате стали сельское хозяйство, деятельность с недвижимостью, образование и область здравоохранения и социальных услуг. Общая численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность — 677 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в отношении 61-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело за невыплату заработной платы сотрудникам больше чем за два месяца. Бизнесмен задолжал 40 работникам.