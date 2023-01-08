В Екатеринбурге бизнесмен задолжал 40 сотрудникам зарплату за два месяца

В Екатеринбурге в отношении 61-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело за невыплату заработной платы сотрудникам больше чем за два месяца. Бизнесмен задолжал 40 работникам, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области на официальном сайте.
«По версии следствия, в 2021—2022 годах подозреваемый свыше двух месяцев полностью не выплачивал заработную плату работникам возглавляемой им организации. Пострадавших оказалось свыше 40 человек, и за защитой своих прав они обратились в правоохранительные органы. По итогам проведенной следователем СК России процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело», — рассказали в СК.
После вмешательства ведомства предприниматель погасил часть задолженности перед сотрудниками и планирует выплатить зарплату остальным пострадавшим. Ранее после вмешательства прокуратуры премию получили работники «Каменска-Уральского металлургического завода» (КУМЗ). Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что руководство выплачивало работникам меньше денег, чем положено.
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В Екатеринбурге в отношении 61-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело за невыплату заработной платы сотрудникам больше чем за два месяца. Бизнесмен задолжал 40 работникам, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области на официальном сайте. «По версии следствия, в 2021—2022 годах подозреваемый свыше двух месяцев полностью не выплачивал заработную плату работникам возглавляемой им организации. Пострадавших оказалось свыше 40 человек, и за защитой своих прав они обратились в правоохранительные органы. По итогам проведенной следователем СК России процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело», — рассказали в СК. После вмешательства ведомства предприниматель погасил часть задолженности перед сотрудниками и планирует выплатить зарплату остальным пострадавшим. Ранее после вмешательства прокуратуры премию получили работники «Каменска-Уральского металлургического завода» (КУМЗ). Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что руководство выплачивало работникам меньше денег, чем положено.