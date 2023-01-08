08 января 2023
07 января 2023

В Екатеринбурге бизнесмен задолжал 40 сотрудникам зарплату за два месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП
Екатеринбуржец не выплачивал работникам деньги, поэтому они пожаловались на него в полицию Фото:

В Екатеринбурге в отношении 61-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело за невыплату заработной платы сотрудникам больше чем за два месяца. Бизнесмен задолжал 40 работникам, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области на официальном сайте.

«По версии следствия, в 2021—2022 годах подозреваемый свыше двух месяцев полностью не выплачивал заработную плату работникам возглавляемой им организации. Пострадавших оказалось свыше 40 человек, и за защитой своих прав они обратились в правоохранительные органы. По итогам проведенной следователем СК России процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело», — рассказали в СК.

После вмешательства ведомства предприниматель погасил часть задолженности перед сотрудниками и планирует выплатить зарплату остальным пострадавшим. Ранее после вмешательства прокуратуры премию получили работники «Каменска-Уральского металлургического завода» (КУМЗ). Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что руководство выплачивало работникам меньше денег, чем положено.

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В Екатеринбурге в отношении 61-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело за невыплату заработной платы сотрудникам больше чем за два месяца. Бизнесмен задолжал 40 работникам, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области на официальном сайте. «По версии следствия, в 2021—2022 годах подозреваемый свыше двух месяцев полностью не выплачивал заработную плату работникам возглавляемой им организации. Пострадавших оказалось свыше 40 человек, и за защитой своих прав они обратились в правоохранительные органы. По итогам проведенной следователем СК России процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело», — рассказали в СК. После вмешательства ведомства предприниматель погасил часть задолженности перед сотрудниками и планирует выплатить зарплату остальным пострадавшим. Ранее после вмешательства прокуратуры премию получили работники «Каменска-Уральского металлургического завода» (КУМЗ). Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что руководство выплачивало работникам меньше денег, чем положено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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