В Екатеринбурге бизнесмен задолжал 40 сотрудникам зарплату за два месяца

09 января 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец не выплачивал работникам деньги, поэтому они пожаловались на него в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в отношении 61-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело за невыплату заработной платы сотрудникам больше чем за два месяца. Бизнесмен задолжал 40 работникам, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области на официальном сайте. «По версии следствия, в 2021—2022 годах подозреваемый свыше двух месяцев полностью не выплачивал заработную плату работникам возглавляемой им организации. Пострадавших оказалось свыше 40 человек, и за защитой своих прав они обратились в правоохранительные органы. По итогам проведенной следователем СК России процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело», — рассказали в СК. После вмешательства ведомства предприниматель погасил часть задолженности перед сотрудниками и планирует выплатить зарплату остальным пострадавшим. Ранее после вмешательства прокуратуры премию получили работники «Каменска-Уральского металлургического завода» (КУМЗ). Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что руководство выплачивало работникам меньше денег, чем положено.

В Екатеринбурге в отношении 61-летнего предпринимателя возбудили уголовное дело за невыплату заработной платы сотрудникам больше чем за два месяца. Бизнесмен задолжал 40 работникам, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области на официальном сайте. «По версии следствия, в 2021—2022 годах подозреваемый свыше двух месяцев полностью не выплачивал заработную плату работникам возглавляемой им организации. Пострадавших оказалось свыше 40 человек, и за защитой своих прав они обратились в правоохранительные органы. По итогам проведенной следователем СК России процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело», — рассказали в СК. После вмешательства ведомства предприниматель погасил часть задолженности перед сотрудниками и планирует выплатить зарплату остальным пострадавшим. Ранее после вмешательства прокуратуры премию получили работники «Каменска-Уральского металлургического завода» (КУМЗ). Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что руководство выплачивало работникам меньше денег, чем положено.