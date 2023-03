В США не поверили в причастность украинских активистов к взрывам на «Северных потоках»

Херш: версия подрыва «Северных потоков» проукраинской группировкой не выдерживает никакой критики

15 марта 2023

«Северные потоки» перестали функционировать в результате теракта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Версия подрыва «Северных потоков» некой проукраинской группировкой не выдерживает никакой критики. Об этом заявил известный американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его мнению, дилетантам осуществить операцию такой степени сложности не под силу. Новость по теме Кто взорвал «Северные потоки»: основные версии. Карта «Это сумасшедшая история», — заявил Херш, комментируя публикацию американской газеты The New York Times о причастности к диверсии на газопроводе проукраински настроенных активистов. Об этом сообщает Consortium News. Журналист отметил, что ее «скормили» американским СМИ разведывательные ведомства США. Однако вряд ли неподготовленные дилетанты смогли бы осуществить такую сложную операцию, как подрыв газопровода под водой. Ранее президент России Владимир Путин назвал версию The New York Times о взрывах на «Северных потоках» «полной чушью». По его мнению, взрыв такой мощности могли осуществить только специалисты, с определенными технологиями. Диверсия на газопроводах «Северный поток» произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего на нитках газопровода произошло четыре взрыва. В России назвали случившееся терактом. Впоследствии Сеймур Херш опубликовал независимое расследование, доказывающее причастность к теракту властей США.

