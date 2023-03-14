Путин назвал чушью причастность Украины ко взрыву на «Северных потоках»

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Президент не поверил в версию о причастности Украины к теракту на «Северных потоках» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Версии о причастности украинских активистов ко взрыву на «Северных потоках» являются чушью. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Бурятию.

«Уверен, что это полная чушь», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о причастности украинских активистов к теракту. Трансляция интервью велась на телеканале «Россия 24».

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Версии о причастности украинских активистов ко взрыву на «Северных потоках» являются чушью. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Бурятию. «Уверен, что это полная чушь», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о причастности украинских активистов к теракту. Трансляция интервью велась на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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