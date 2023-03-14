Путин назвал чушью причастность Украины ко взрыву на «Северных потоках» 14 марта 2023 в 22:12 Размер текста - 17 + Президент не поверил в версию о причастности Украины к теракту на «Северных потоках» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Версии о причастности украинских активистов ко взрыву на «Северных потоках» являются чушью. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Бурятию. «Уверен, что это полная чушь», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о причастности украинских активистов к теракту. Трансляция интервью велась на телеканале «Россия 24». Версии о причастности украинских активистов ко взрыву на «Северных потоках» являются чушью. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Бурятию. «Уверен, что это полная чушь», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о причастности украинских активистов к теракту. Трансляция интервью велась на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям