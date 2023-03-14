Путин назвал чушью причастность Украины ко взрыву на «Северных потоках»

Президент не поверил в версию о причастности Украины к теракту на «Северных потоках»
новость из сюжетаПовреждения «Северных потоков»
Версии о причастности украинских активистов ко взрыву на «Северных потоках» являются чушью. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин во время рабочего визита в Бурятию.
«Уверен, что это полная чушь», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о причастности украинских активистов к теракту. Трансляция интервью велась на телеканале «Россия 24».
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!