Граждане Франции не просили свое правительство вводить санкции против России. Об этом рассказал координатор ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет. Он также отметил, что санкции повлияли на экономику его страны.
«Санкции против России повлияли на экономику Франции и французский народ, который ни о чем подобном не просил», — заявил Тьерри-Поль Валет в интервью РИА Новости. Он высказал сожаление, что отношения России и Франции деградировали, несмотря на долгую совместную историю.
Страны Запада ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной военной операции. Президент России Владимир Путин отметил, что санкции останутся надолго, поэтому России необходимо переориентироваться на суверенное развитие, передает телеканал 360.
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