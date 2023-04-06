Лидер «желтых жилетов»: французы не просили санкций против России

07 апреля 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Тьерри-Поль Валет заявил, что французские граждане не просили о санкциях против России Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Граждане Франции не просили свое правительство вводить санкции против России. Об этом рассказал координатор ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет. Он также отметил, что санкции повлияли на экономику его страны. «Санкции против России повлияли на экономику Франции и французский народ, который ни о чем подобном не просил», — заявил Тьерри-Поль Валет в интервью РИА Новости. Он высказал сожаление, что отношения России и Франции деградировали, несмотря на долгую совместную историю. Страны Запада ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной военной операции. Президент России Владимир Путин отметил, что санкции останутся надолго, поэтому России необходимо переориентироваться на суверенное развитие, передает телеканал 360.

Граждане Франции не просили свое правительство вводить санкции против России. Об этом рассказал координатор ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет. Он также отметил, что санкции повлияли на экономику его страны. «Санкции против России повлияли на экономику Франции и французский народ, который ни о чем подобном не просил», — заявил Тьерри-Поль Валет в интервью РИА Новости. Он высказал сожаление, что отношения России и Франции деградировали, несмотря на долгую совместную историю. Страны Запада ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной военной операции. Президент России Владимир Путин отметил, что санкции останутся надолго, поэтому России необходимо переориентироваться на суверенное развитие, передает телеканал 360.