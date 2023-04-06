06 апреля 2023

Лидер «желтых жилетов»: французы не просили санкций против России

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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, париж, триумфальная арка, флаг франции, франция
Тьерри-Поль Валет заявил, что французские граждане не просили о санкциях против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Граждане Франции не просили свое правительство вводить санкции против России. Об этом рассказал координатор ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет. Он также отметил, что санкции повлияли на экономику его страны.

«Санкции против России повлияли на экономику Франции и французский народ, который ни о чем подобном не просил», — заявил Тьерри-Поль Валет в интервью РИА Новости. Он высказал сожаление, что отношения России и Франции деградировали, несмотря на долгую совместную историю.

Страны Запада ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной военной операции. Президент России Владимир Путин отметил, что санкции останутся надолго, поэтому России необходимо переориентироваться на суверенное развитие, передает телеканал 360.

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Граждане Франции не просили свое правительство вводить санкции против России. Об этом рассказал координатор ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет. Он также отметил, что санкции повлияли на экономику его страны. «Санкции против России повлияли на экономику Франции и французский народ, который ни о чем подобном не просил», — заявил Тьерри-Поль Валет в интервью РИА Новости. Он высказал сожаление, что отношения России и Франции деградировали, несмотря на долгую совместную историю. Страны Запада ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной военной операции. Президент России Владимир Путин отметил, что санкции останутся надолго, поэтому России необходимо переориентироваться на суверенное развитие, передает телеканал 360.
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