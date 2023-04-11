Семь регионов России получат специалистов по честным выборам

11 апреля 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Победителей конкурса «Учимся выбирать» наградили в Великом Новгороде Фото: официальный сайт ЦИК РФ Третий Всероссийский конкурс «Учимся выбирать» для членов молодежных избирательных комиссий и волонтерских организаций состоялся в Великом Новгороде. Его победителями стали Диана Гуриева из Северной Осетии-Алании, Анастасия Дерябина из Пермского края, Маргарита Жирова из Липецкой области, Роман Курочкин из Ивановской области, Ангелина Потапова из Чувашии, Анна Стратий из Краснодарского края и Михаил Шарапов из Москвы. «Сегодня мы имеем самую современную, технологичную и прозрачную избирательную систему, которая не позволяет сомневаться в результатах волеизъявления граждан. Она вобрала передовые технологии, не имеющие аналогов в мире. А ваш конкурс — это площадка, на которой формируется доверие к выборам и интерес к ним», — говорится в приветственном слове первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко в адрес организаторов и участников конкурса. В торжественной церемонии награждения также приняли участие председатель ЦИК России Элла Памфилова, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, член Центризбиркома Антон Лопатин и исполнительный директор Российского Фонда свободных выборов Максим Лесков. Элла Памфилова рассказала о возросшем интересе со стороны молодежи к выборам в России. «Органичный сплав молодости и зрелого опыта в комиссиях — это очень важный фактор развития избирательной системы страны», — считает Элла Памфилова. Она отметила, что четверть голосующих на выборах, четверть баллотирующихся и четверть членов избирательных комиссий — это молодежь. «Год от года все больше молодых людей проявляет заинтересованность, мы это видим, ощущаем и знаем», — заключила глава комиссии. Она считает, что участие молодых людей в выборах очень важно: только так можно создать легитимную систему управления страной, и только это приведет Россию к развитию. Памфилова пообещала, что победители конкурса будут приглашены на российско-белорусский молодежный форум в мае 2023 года. «В Новгородской области активная и неравнодушная молодежь — мы стараемся расширять ее возможности для участия в жизни региона. Бороться с инертностью мышления не так-то просто, поэтому необходимо привлекать молодежь, которая обладает креативным мышлением и смелостью», — рассказал Андрей Никитин. Он отметил, что именно в Великом Новгороде закладывались демократические традиции. Четыре работы финалистов конкурса о применении новых технологий избирательного процесса особенно запомнились Антону Лопатину. Также он отметил проект фильма про детей Донбасса участницы из Луганской Народной Республики Лилии Рыбалки. Третий Всероссийский конкурс «Учимся выбирать» организован Российским фондом свободных выборов при поддержке ЦИК России, губернатора и избиркома Новгородской области. В финале конкурса приняли участие 56 человек из 33 субъектов Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Третий Всероссийский конкурс «Учимся выбирать» для членов молодежных избирательных комиссий и волонтерских организаций состоялся в Великом Новгороде. Его победителями стали Диана Гуриева из Северной Осетии-Алании, Анастасия Дерябина из Пермского края, Маргарита Жирова из Липецкой области, Роман Курочкин из Ивановской области, Ангелина Потапова из Чувашии, Анна Стратий из Краснодарского края и Михаил Шарапов из Москвы. «Сегодня мы имеем самую современную, технологичную и прозрачную избирательную систему, которая не позволяет сомневаться в результатах волеизъявления граждан. Она вобрала передовые технологии, не имеющие аналогов в мире. А ваш конкурс — это площадка, на которой формируется доверие к выборам и интерес к ним», — говорится в приветственном слове первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко в адрес организаторов и участников конкурса. В торжественной церемонии награждения также приняли участие председатель ЦИК России Элла Памфилова, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, член Центризбиркома Антон Лопатин и исполнительный директор Российского Фонда свободных выборов Максим Лесков. Элла Памфилова рассказала о возросшем интересе со стороны молодежи к выборам в России. «Органичный сплав молодости и зрелого опыта в комиссиях — это очень важный фактор развития избирательной системы страны», — считает Элла Памфилова. Она отметила, что четверть голосующих на выборах, четверть баллотирующихся и четверть членов избирательных комиссий — это молодежь. «Год от года все больше молодых людей проявляет заинтересованность, мы это видим, ощущаем и знаем», — заключила глава комиссии. Она считает, что участие молодых людей в выборах очень важно: только так можно создать легитимную систему управления страной, и только это приведет Россию к развитию. Памфилова пообещала, что победители конкурса будут приглашены на российско-белорусский молодежный форум в мае 2023 года. «В Новгородской области активная и неравнодушная молодежь — мы стараемся расширять ее возможности для участия в жизни региона. Бороться с инертностью мышления не так-то просто, поэтому необходимо привлекать молодежь, которая обладает креативным мышлением и смелостью», — рассказал Андрей Никитин. Он отметил, что именно в Великом Новгороде закладывались демократические традиции. Четыре работы финалистов конкурса о применении новых технологий избирательного процесса особенно запомнились Антону Лопатину. Также он отметил проект фильма про детей Донбасса участницы из Луганской Народной Республики Лилии Рыбалки. Третий Всероссийский конкурс «Учимся выбирать» организован Российским фондом свободных выборов при поддержке ЦИК России, губернатора и избиркома Новгородской области. В финале конкурса приняли участие 56 человек из 33 субъектов Российской Федерации.