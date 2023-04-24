Гутерриш передал письмо Путину через Лаврова по вопросу зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо для президента РФ Владимира Путина с предложениями по продлению зерновой сделки. Об этом рассказали в офисе Гутерриша по итогам его встречи с Лавровым в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.
«Он (Гутерриш — прим URA.RU) передал министру иностранных дел письмо президенту Владимиру Путину, содержащее предложения по поводу улучшения, расширения и продления черноморской зерновой инициативы с учетом позиций, недавно высказанных сторонами, и угроз для мировой продовольственной безопасности», — говорится в сообщении офиса генсека ООН Гутерриша по итогам его встречи с Лавровым, передает ТАСС. Там добавили, что аналогичные письма направлены Украине и Турции.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредила о риске мирового продовольственного кризиса. Он считает, что зерновая сделка может быть продлена, если будут удовлетворены требования России, передает MK.RU. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что зерновая сделка не может быть продолжена без выполнения всех ее условий, сообщает RT.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо для президента РФ Владимира Путина с предложениями по продлению зерновой сделки. Об этом рассказали в офисе Гутерриша по итогам его встречи с Лавровым в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. «Он (Гутерриш — прим URA.RU) передал министру иностранных дел письмо президенту Владимиру Путину, содержащее предложения по поводу улучшения, расширения и продления черноморской зерновой инициативы с учетом позиций, недавно высказанных сторонами, и угроз для мировой продовольственной безопасности», — говорится в сообщении офиса генсека ООН Гутерриша по итогам его встречи с Лавровым, передает ТАСС. Там добавили, что аналогичные письма направлены Украине и Турции. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредила о риске мирового продовольственного кризиса. Он считает, что зерновая сделка может быть продлена, если будут удовлетворены требования России, передает MK.RU. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что зерновая сделка не может быть продолжена без выполнения всех ее условий, сообщает RT.