24 апреля 2023

Гутерриш передал письмо Путину через Лаврова по вопросу зерновой сделки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Генсек ООН передал Сергею Лаврову письмо с предложениями по продлению зерновой сделки Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо для президента РФ Владимира Путина с предложениями по продлению зерновой сделки. Об этом рассказали в офисе Гутерриша по итогам его встречи с Лавровым в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

«Он (Гутерриш — прим URA.RU) передал министру иностранных дел письмо президенту Владимиру Путину, содержащее предложения по поводу улучшения, расширения и продления черноморской зерновой инициативы с учетом позиций, недавно высказанных сторонами, и угроз для мировой продовольственной безопасности», — говорится в сообщении офиса генсека ООН Гутерриша по итогам его встречи с Лавровым, передает ТАСС. Там добавили, что аналогичные письма направлены Украине и Турции.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредила о риске мирового продовольственного кризиса. Он считает, что зерновая сделка может быть продлена, если будут удовлетворены требования России, передает MK.RU. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что зерновая сделка не может быть продолжена без выполнения всех ее условий, сообщает RT.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо для президента РФ Владимира Путина с предложениями по продлению зерновой сделки. Об этом рассказали в офисе Гутерриша по итогам его встречи с Лавровым в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. «Он (Гутерриш — прим URA.RU) передал министру иностранных дел письмо президенту Владимиру Путину, содержащее предложения по поводу улучшения, расширения и продления черноморской зерновой инициативы с учетом позиций, недавно высказанных сторонами, и угроз для мировой продовольственной безопасности», — говорится в сообщении офиса генсека ООН Гутерриша по итогам его встречи с Лавровым, передает ТАСС. Там добавили, что аналогичные письма направлены Украине и Турции. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредила о риске мирового продовольственного кризиса. Он считает, что зерновая сделка может быть продлена, если будут удовлетворены требования России, передает MK.RU. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что зерновая сделка не может быть продолжена без выполнения всех ее условий, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...