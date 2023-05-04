В Брянской области после атаки ВСУ есть пострадавший

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Обстрел жилого дома в Макеевке. Макеевка, ДНР, последствия, разрушения, обстрел
В результате обстрела ВСУ повреждены несколько домовладений Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела украинской армией села Полевые Новоселки Брянской области пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. На месте работают экстренные службы.

«Сегодня утром ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района. В результате обстрела есть один пострадавший», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он также уточнил, что в результате происшествия повреждены несколько домовладений. Также из-за атаки ВСУ было нарушено энергоснабжение.

Ранее 2 мая в Брянской области из-за срабатывания взрывного устройства сошел с рельс грузовой поезд. Как сообщал Богомаз, пострадавших в результате инцидента не было.

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В результате обстрела украинской армией села Полевые Новоселки Брянской области пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. На месте работают экстренные службы. «Сегодня утром ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района. В результате обстрела есть один пострадавший», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он также уточнил, что в результате происшествия повреждены несколько домовладений. Также из-за атаки ВСУ было нарушено энергоснабжение. Ранее 2 мая в Брянской области из-за срабатывания взрывного устройства сошел с рельс грузовой поезд. Как сообщал Богомаз, пострадавших в результате инцидента не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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