Богомаз сообщил подробности о ситуации на железнодорожных путях в Брянской области Богомаз: в результате подрыва железнодорожных путей пострадавших нет 02 мая 2023 в 23:15 Размер текста - 17 + Оперативные службы работают на месте схождения с рельсов локомотива Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пострадавших в результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области 2 мая нет. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте», — сообщил Богомаз в telegram-канале. Ранее, 1 мая, в Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за взрыва неустановленного устройства. В РЖД сообщили, что сход локомотива произошел из-за незаконного вмешательства. Губернатор Брянской области Александр Богомаз выехал на место происшествия в Унечу. На следующий день там полностью восстановили движение поездов. Днем, 2 мая, в Брянской области инцидент повторился. Пострадавших в результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области 2 мая нет. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте», — сообщил Богомаз в telegram-канале. Ранее, 1 мая, в Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за взрыва неустановленного устройства. В РЖД сообщили, что сход локомотива произошел из-за незаконного вмешательства. Губернатор Брянской области Александр Богомаз выехал на место происшествия в Унечу. На следующий день там полностью восстановили движение поездов. Днем, 2 мая, в Брянской области инцидент повторился. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям