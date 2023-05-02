Богомаз сообщил подробности о ситуации на железнодорожных путях в Брянской области

Богомаз: в результате подрыва железнодорожных путей пострадавших нет
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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, богомаз александр
Оперативные службы работают на месте схождения с рельсов локомотива Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пострадавших в результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области 2 мая нет. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте», — сообщил Богомаз в telegram-канале.

Ранее, 1 мая, в Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за взрыва неустановленного устройства. В РЖД сообщили, что сход локомотива произошел из-за незаконного вмешательства. Губернатор Брянской области Александр Богомаз выехал на место происшествия в Унечу. На следующий день там полностью восстановили движение поездов. Днем, 2 мая, в Брянской области инцидент повторился.

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Пострадавших в результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области 2 мая нет. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте», — сообщил Богомаз в telegram-канале. Ранее, 1 мая, в Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за взрыва неустановленного устройства. В РЖД сообщили, что сход локомотива произошел из-за незаконного вмешательства. Губернатор Брянской области Александр Богомаз выехал на место происшествия в Унечу. На следующий день там полностью восстановили движение поездов. Днем, 2 мая, в Брянской области инцидент повторился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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