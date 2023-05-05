Пермским каменщикам заплатят до 250 тысяч рублей за работу на севере России

Пермяков зовут на работу на север страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вахтовикам из Пермского края со специальностью каменщиков обещаю платить до 250 тысяч рублей за работу на севере России. Соответствующее объявление опубликовано на портале Avito.

«Строительной компании требуются каменщики на вахту для работы на севере России. Объекты строительства: школы. Прямой работодатель. Зарплата: от 80 000 до 250 000 рублей», — указано в сообщении.

Работодатель обещает претендентам бесплатное жилье, питание, спецодежду, инструмент и компенсацию затрат на дорогу. В объявлении сказано, что подробности условий труда будут прописаны в контракте.

Ранее аналитики выяснили, в каких компаниях мечтают работать жители региона. По данным исследования, подавляющее большинство пермяков хотели бы работать в крупных частных компаниях страны. Чаще всего этот вариант интересует юристов, строителей, а также специалистов по консалтингу и инвестициям