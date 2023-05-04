Эксперты выяснили в каких компаниях мечтают работать жители Прикамья

В Прикамье 76% жителей мечтают работать в крупных российских компаниях

Пермяки хотят работать в крупных российских компаниях Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае 76% жителей хотели бы работать в крупных частных российских компаниях. По данным исследования чаще всего этот вариант интересует юристов (82%), строителей (78%), специалистов по консалтингу и инвестициям (77%). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе hh.ru Урал.

«Второе место по уровню интереса пермяков заняли российские компании с государственным участием: 51% готовы рассматривать их в качестве потенциального работодателя. Чаще всего это представители сферы безопасности (73%), юристы (63%) и производственники (61%)», — говорится в исследовании.

Аналитики выяснили, что также на втором месте расположились предприятия малого или среднего бизнеса — работой в них интересуются 51% жителей Прикамья. В первую очередь это представители таких сфер как «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), «Транспорт, логистика, перевозки» (59%) и «Розничная торговля» (57%). Согласно данным экспертов, на третьем месте расположились международные компании — работа в них привлекательна для 48% опрошенных. «Как правило, это специалисты по консалтингу и инвестициям (72%), ИТ-специалисты (62%) и строители (58%)», — уточнили в пресс-службе hh.ru Урал.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО работодатели стали в 2,5 раза чаще предлагать вакансии с заработной платой от 150 тысяч рублей. Больше всего таких предложений приходится на машинистов, водителей, сварщиков и геодезистов.