04 мая 2023

Эксперты выяснили в каких компаниях мечтают работать жители Прикамья

В Прикамье 76% жителей мечтают работать в крупных российских компаниях
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство. архив. Пермь, монтажники, мостострой, строитель в каске, стройплощадка
Пермяки хотят работать в крупных российских компаниях Фото:

В Пермском крае 76% жителей хотели бы работать в крупных частных российских компаниях. По данным исследования чаще всего этот вариант интересует юристов (82%), строителей (78%), специалистов по консалтингу и инвестициям (77%). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе hh.ru Урал.

«Второе место по уровню интереса пермяков заняли российские компании с государственным участием: 51% готовы рассматривать их в качестве потенциального работодателя. Чаще всего это представители сферы безопасности (73%), юристы (63%) и производственники (61%)», — говорится в исследовании.

Аналитики выяснили, что также на втором месте расположились предприятия малого или среднего бизнеса — работой в них интересуются 51% жителей Прикамья. В первую очередь это представители таких сфер как «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), «Транспорт, логистика, перевозки» (59%) и «Розничная торговля» (57%). Согласно данным экспертов, на третьем месте расположились международные компании — работа в них привлекательна для 48% опрошенных. «Как правило, это специалисты по консалтингу и инвестициям (72%), ИТ-специалисты (62%) и строители (58%)», — уточнили в пресс-службе hh.ru Урал.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО работодатели стали в 2,5 раза чаще предлагать вакансии с заработной платой от 150 тысяч рублей. Больше всего таких предложений приходится на машинистов, водителей, сварщиков и геодезистов.

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В Пермском крае 76% жителей хотели бы работать в крупных частных российских компаниях. По данным исследования чаще всего этот вариант интересует юристов (82%), строителей (78%), специалистов по консалтингу и инвестициям (77%). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе hh.ru Урал. «Второе место по уровню интереса пермяков заняли российские компании с государственным участием: 51% готовы рассматривать их в качестве потенциального работодателя. Чаще всего это представители сферы безопасности (73%), юристы (63%) и производственники (61%)», — говорится в исследовании. Аналитики выяснили, что также на втором месте расположились предприятия малого или среднего бизнеса — работой в них интересуются 51% жителей Прикамья. В первую очередь это представители таких сфер как «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), «Транспорт, логистика, перевозки» (59%) и «Розничная торговля» (57%). Согласно данным экспертов, на третьем месте расположились международные компании — работа в них привлекательна для 48% опрошенных. «Как правило, это специалисты по консалтингу и инвестициям (72%), ИТ-специалисты (62%) и строители (58%)», — уточнили в пресс-службе hh.ru Урал. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО работодатели стали в 2,5 раза чаще предлагать вакансии с заработной платой от 150 тысяч рублей. Больше всего таких предложений приходится на машинистов, водителей, сварщиков и геодезистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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