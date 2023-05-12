12 мая 2023

Бастрыкин проверит курганца, схватившего ребенка за шею

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин взял на контроль происшествие с девочкой на самокате в Кургане Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Курганской области Богдану Францишко проверить курганца, схватившего ребенка за шею.

«Бастрыкин потребовал представить доклад по установленным обстоятельствам в ходе проверки. Главе ведомства будет доложена информация о причинении травм ребенку прохожим в Кургане», — сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

По информации telegram-канала Ural Mash, 12 мая в Кургане мужчина схватил за шею девочку, проезжавшую мимо на самокате. В результате, как сообщил канал, ребенок получил травмы. «По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области было организовано проведение доследственной проверки», — уточнили в ведомстве.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Курганской области Богдану Францишко проверить курганца, схватившего ребенка за шею. «Бастрыкин потребовал представить доклад по установленным обстоятельствам в ходе проверки. Главе ведомства будет доложена информация о причинении травм ребенку прохожим в Кургане», — сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации. По информации telegram-канала Ural Mash, 12 мая в Кургане мужчина схватил за шею девочку, проезжавшую мимо на самокате. В результате, как сообщил канал, ребенок получил травмы. «По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области было организовано проведение доследственной проверки», — уточнили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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