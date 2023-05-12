Бастрыкин проверит курганца, схватившего ребенка за шею

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Курганской области Богдану Францишко проверить курганца, схватившего ребенка за шею.
«Бастрыкин потребовал представить доклад по установленным обстоятельствам в ходе проверки. Главе ведомства будет доложена информация о причинении травм ребенку прохожим в Кургане», — сообщается в официальном telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.
По информации telegram-канала Ural Mash, 12 мая в Кургане мужчина схватил за шею девочку, проезжавшую мимо на самокате. В результате, как сообщил канал, ребенок получил травмы. «По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области было организовано проведение доследственной проверки», — уточнили в ведомстве.
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