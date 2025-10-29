Прокурор Московских проведет личный прием в двух округах Курганской области

Владислав Московских проведет прием в Целинном и Альменевском округах 31 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Курганской области Владислав Московских 31 октября проведет личный прием жителей Целинного и Альменевского округов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Встречи с гражданами состоятся в зданиях районных прокуратур: в селе Целинное по адресу улица Бухарова, 59 с 12:00, а в селе Альменево на улице Кирова, 150 — с 15:00», — информирует ведомство. Для получения подробной информации о порядке приема жители могут позвонить в прокуратуру Целинного по телефонам 8-35-241-2-10-87 и 8-35-241-2-15-87, в прокуратуру Альменевского округа — по номерам 8-35-242-9-16-00 и 8-35-242-9-16-03.

В областной прокуратуре подчеркивают, что по всем поступившим на прием обращениям будут проведены необходимые проверки. При выявлении нарушений прокурор будут приняты меры реагирования согласно закону.

