Прокурор Московских проведет личный прием в двух округах Курганской области
Владислав Московских проведет прием в Целинном и Альменевском округах 31 октября
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Прокурор Курганской области Владислав Московских 31 октября проведет личный прием жителей Целинного и Альменевского округов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Встречи с гражданами состоятся в зданиях районных прокуратур: в селе Целинное по адресу улица Бухарова, 59 с 12:00, а в селе Альменево на улице Кирова, 150 — с 15:00», — информирует ведомство. Для получения подробной информации о порядке приема жители могут позвонить в прокуратуру Целинного по телефонам 8-35-241-2-10-87 и 8-35-241-2-15-87, в прокуратуру Альменевского округа — по номерам 8-35-242-9-16-00 и 8-35-242-9-16-03.
В областной прокуратуре подчеркивают, что по всем поступившим на прием обращениям будут проведены необходимые проверки. При выявлении нарушений прокурор будут приняты меры реагирования согласно закону.
Владислав Московских регулярно осуществляет личные приемы граждан в муниципальных образованиях Курганской области, что позволяет гражданам оперативно обращаться к главе ведомства с жалобами и вопросами. Такая практика, по сообщению прокуратуры, направлена на повышение доступности прокурорской защиты для жителей отдаленных районов региона.
