Какие работы ведут на расширяемой дороге у ЦПКиО в Кургане. Фото, видео
В Кургане укладывают асфальт на улице Карельцева
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане рабочие уложили основной слой асфальта на участке расширяемой автодороги по улице Карельцева. В настоящее время идут работы по благоустройству карманов, а также состыковке покрытия с асфальтом соседних улиц. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«На перекрытом участке улицы Карельцева около ЦПКиО в Кургане за ночь появился слой асфальта. Рабочие ведут точечные работы», — сообщает корреспондент.
Часть дорожников срезает асфальт на стыке с покрытием по улице Гоголя. Другие очищают от свежего асфальта канализационные люки. Затем будут выравнивать асфальт с покрытием в карманах для парковки, состыковывать покрытие с асфальтом на улице Пушкина.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на день перекрыли движение по улицам Гоголя и Карельцева из-за укладки асфальта на расширяемой дороге. Ранее здесь стояли ветхие дома частного сектора. Работы начались поздно вечером 28 октября. Автобусы и прочий транспорт пущен в объезд по улицам Тобольной и Пушкина. Открыть участок планируется вечером 29 октября.
В Кургане у ЦПКиО укладывают асфальт
Фото: Кузнецов Валерий
