В Кургане впервые в истории городской думы пост спикера заняла женщина. Новым председателем стала директор школы №7 и бывший глава комиссии по социальной политике Любовь Силантьева. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания гордумы.

Силантьева поблагодарила депутатов и заявила, что надеется на продолжение продуктивной работы в думе. «Уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить вас за оказанное доверие. Надеюсь, что мы сохраним атмосферу, которая была и с прежним руководителем Игорем Викторовичем Прозоровым. Мы сумеем воплотить в жизнь все планы и проекты, которые у нас есть», — сказала Силантьева, обращаясь к депутатам.