Курганскую городскую думу впервые возглавила женщина. Фото
Любовь Силантьеву единоглассно избрали спикером гордумы Кургана
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане впервые в истории городской думы пост спикера заняла женщина. Новым председателем стала директор школы №7 и бывший глава комиссии по социальной политике Любовь Силантьева. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания гордумы.
«По итогам тайного голосования Силантьева получила единогласную поддержку присутствующих депутатов — „за “ проголосовали 20 из 26 депутатов заседания. Решение было закреплено постановлением счетной комиссии: считать избранным председателем Курганской городской думы восьмого созыва Любовь Силантьеву», — передает слова счетной комиссии журналист URA.RU.
За кандидатуру Силантьевой проголосовали 20 присутствующих депутатов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Силантьева поблагодарила депутатов и заявила, что надеется на продолжение продуктивной работы в думе. «Уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить вас за оказанное доверие. Надеюсь, что мы сохраним атмосферу, которая была и с прежним руководителем Игорем Викторовичем Прозоровым. Мы сумеем воплотить в жизнь все планы и проекты, которые у нас есть», — сказала Силантьева, обращаясь к депутатам.
Ранее URA.RU писало, что Любовь Силантьева руководит школой №7 и ранее возглавляла комиссию по социальной политике городской думы. Прежний спикер, Игорь Прозоров, после сентябрьских выборов стал депутатом Курганской областной думы и был назначен председателем комитета по региональной политике и местному самоуправлению.
