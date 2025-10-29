Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Выборы

Курганскую городскую думу впервые возглавила женщина. Фото

29 октября 2025 в 12:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Любовь Силантьеву единоглассно избрали спикером гордумы Кургана

Любовь Силантьеву единоглассно избрали спикером гордумы Кургана

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане впервые в истории городской думы пост спикера заняла женщина. Новым председателем стала директор школы №7 и бывший глава комиссии по социальной политике Любовь Силантьева. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания гордумы. 

«По итогам тайного голосования Силантьева получила единогласную поддержку присутствующих депутатов — „за “ проголосовали 20 из 26 депутатов заседания. Решение было закреплено постановлением счетной комиссии: считать избранным председателем Курганской городской думы восьмого созыва Любовь Силантьеву», — передает слова счетной комиссии журналист URA.RU.

За кандидатуру Силантьевой проголосовали 20 присутствующих депутатов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силантьева поблагодарила депутатов и заявила, что надеется на продолжение продуктивной работы в думе. «Уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить вас за оказанное доверие. Надеюсь, что мы сохраним атмосферу, которая была и с прежним руководителем Игорем Викторовичем Прозоровым. Мы сумеем воплотить в жизнь все планы и проекты, которые у нас есть», — сказала Силантьева, обращаясь к депутатам.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что Любовь Силантьева руководит школой №7 и ранее возглавляла комиссию по социальной политике городской думы. Прежний спикер, Игорь Прозоров, после сентябрьских выборов стал депутатом Курганской областной думы и был назначен председателем комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал