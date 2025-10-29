Бесплатный мастер-класс по битбоксу и лайфлупингу пройдет в Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предстоящие дни в Кургане будут насыщенны культурно-развлекательными событиями с 30 октября по 2 ноября, которые порадуют любителей творчества и мистики. В центре внимания — театрализованные постановки, интерактивные программы для детей и взрослых, а также тематические вечеринки в честь Хэллоуина. Гости смогут посетить спектакль «Похороните меня за плинтусом», мастер-классы по искусству и кулинарии, а также ночные рок- и хоррор-вечеринки, включающие концерт с участием музыкальной группы и захватывающий квест с конкурсами.

30 октября, четверг

В 11:00 в Доме-музее декабристов (ул. Климова, 80А) состоится интерактивная программа для детей «Пуля — дура, штык — молодец!» (6+). Мероприятие проводится по Пушкинской карте, требуется предварительная запись, участие платное. В 12:00 и 15:00 в Курганском областном художественном музее им. Г.А. Травникова (ул. М. Горького, 127/4) пройдут экскурсии по выставке В. Пичугина «Личное пространство» (8+) и мастер-класс «Акварельная живопись» (8+).

В 18:00 в Курганском театре драмы (ул. Гоголя, 58) — постановка драмы «Похороните меня за плинтусом» по одноименной повести Павла Санаева. Курганский краеведческий музей (ул. Пушкина, 137) приглашает с 10:00 до 17:00 на интерактивные занятия и программы для разных возрастов, включая «Пух и пушинки», «Секреты растений-хищников» и другие.

Продолжение после рекламы

31 октября, пятница

В 11:00 в Доме-музее декабристов стартует программа «Столовый этикет» (6+), участие платное. В 12:00 и 14:00 в художественном музее — очередные экскурсии по выставке В. Пичугина и тематическое занятие «Хлеб — всему голова» (6+).

В 14:00 здесь же — тематическое занятие «Творческий путь Г.А. Травникова» (6+). Курганский краеведческий музей с 10:00 до 17:00 продолжает серию интерактивных занятий.

В 18:00 на сцене театра драмы — спектакль «Преступление и наказание» по великому роману Ф.М. Достоевского. С 18:00 в клубе «Проигры» (ул. Советская, 90А) откроется фестиваль Хеллоуина с хоррор-марафоном, настольными играми и ролевой игрой «Тень Коллекционера».

В 19:00 в баре «Хэратс» (ул. Куйбышева, 35) пройдет «Велесова ночь» — концерт с участием рок-групп Хорея, Саботаж, DEAD MOROZ, Не Для Всех и YELLOWCOOKIEZ, вход — 500₽, 18+. В 20:00 в рестоклубе «Гости» (18+) выступит популярная группа «Братья Гримм». Для поклонников — все хиты и живая атмосфера вечера.

1 ноября, суббота

В 11:00 в Доме-музее декабристов приглашают на творческий мастер-класс «Тыква» (12+), участие по Пушкинской карте. В 12:00 в художественном музее очередные экскурсии по выставке «Личное пространство» (8+).

В 14:00 в мультицентре «Смолин» (ул. Куйбышева, 55, 2 этаж) пройдет ЭтноДжем — семейная музыкальная практика с этническими инструментами и мастер-классом от музыкантов из Челябинска (6+). В 15:00 Курганский краеведческий музей приглашает юных курганцев и их родителей на интерактивную программу «В гостях у сказки» (6+). В 18:00 в театре драмы — пластический спектакль «Руслан и Людмила» по поэме А. С. Пушкина.

2 ноября, воскресенье

В 12:00 и 15:00 Курганский краеведческий музей подготовил экскурсии «Ночь в лесу» (6+) и «История Южного Зауралья» (12+). В 13:00 в мультицентре «Смолин» состоится бесплатный мастер-класс по битбоксу и лайфлупингу от вице-чемпионки России 2025 года Анастасии Бобровки. Гости познакомятся с созданием музыки в реальном времени без инструментов, узнают секреты лайфлупинга и вокальных импровизаций (12+). В 14:00 в клубе «Проигры» пройдет большой Хеллоуин-квест с конкурсом костюмов, хоррор-квизом и фотозоной.