Молодых курганцев торжественно проводили в армию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане прошла торжественная отправка призывников в войска российской армии. Во время мероприятия напутственные слова произнес директор департамента общественной безопасности региона Илья Шалита. Последний пожелал мужества молодым курганцам в период предстоящей службы. Об этом сообщает корреспондент URA, побывавший на мероприятии.

«Будет сложно. Но вы, как достойные сыны своих отцов и дедов, сможете пройти этот путь достойно. Хочу пожелать мужества, чести и честности на этом пути защитника», — сказал в приветственном слове Илья Шалита.

В армию отправились несколько десятков призывников из разных районов Курганской области. По словам начальника отдела по призыву Курганского облвоенкомата Алексея Белокура, все они отравляются служить в разные виды войск по всей стране. Накануне отправки проводить ребят пришли родные и близкие, а также официальные лица и представители общественности.

Продолжение после рекламы





































1/10 В Кургане прошла торжественная отправка призывников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU