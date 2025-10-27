В курганских барах и клубах отметят Хэллоуин Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В последние годы Хэллоуин становится все популярнее у жителей Кургана: тематические вечеринки, костюмированные гуляния, необычные фотосессии и киномарафоны проходят в разных уголках города. Telegram-канал «Курганистан» собрал главные события на Хэллоуин, которые точно придутся по душе любителям атмосферы мистики и развлечений.

Хэллоуин в рок-баре «Хэратс»: Велесова ночь

Главное место встречи для поклонников живой музыки и атмосферных вечеринок на этот Хэллоуин — бар «Хэратс». Вечером 31 октября здесь пройдет тематическое событие под названием «Велесова Ночь».

Для гостей выступят сразу несколько известных групп: Хорея, Саботаж, DEAD MOROZ, Не Для Всех и YELLOWCOOKIEZ. Организаторы обещают настоящий рок-отрыв и волны драйва до позднего вечера. Вечеринка начнется в 19:00, стоимость входа — 500 рублей. Адрес заведения: улица Куйбышева, 35. Мероприятие с возрастным ограничением 18+.

Продолжение после рекламы

Кино-вечер с магией в фотостудии Content

Те, кто предпочитает камерную атмосферу и уютные посиделки, найдут свое место в фотостудии Content. 31 октября здесь проведут уникальный кино-вечер с просмотром классического фильма «Фокус-покус» (1973) на большом проекторе.

Организаторы обещают чилл-зону, магическую атмосферу и возможность пообщаться с единомышленниками. Начало в 18:00, стоимость участия — 500 рублей. Важно: количество мест ограничено, всего шесть человек, поэтому регистрация заранее обязательна. Адрес: Машиностроителей, 38Б.

Хэллоуинская ночь ужасов в клубе «ПроИгры»

Вечер 31 октября в клубе «ПроИгры» продлится почти до полуночи — здесь гостей ждет целый киномарафон ужастиков, гадания на будущее, хоррор-игры и конкурс костюмов. Это отличная возможность погрузиться в атмосферу настоящего Хэллоуина вместе с друзьями и проверить свои нервы на прочность в пугающих и увлекательных активностях.

Но на этом праздник не заканчивается: 2 ноября «ПроИгры» снова откроет двери для большой тематической вечеринки с квестами, квизами, фотозоной и настольными играми. Такое продолжение празднования понравится тем, кто не хочет прощаться с Хэллоуином слишком рано.

NOVA HALLOWEEN PARTY в клубе «Свобода»