Рок-музыка, настолки и немного магии: где отметить Хэллоуин в Кургане. Афиша
В курганских барах и клубах отметят Хэллоуин
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
В последние годы Хэллоуин становится все популярнее у жителей Кургана: тематические вечеринки, костюмированные гуляния, необычные фотосессии и киномарафоны проходят в разных уголках города. Telegram-канал «Курганистан» собрал главные события на Хэллоуин, которые точно придутся по душе любителям атмосферы мистики и развлечений.
Хэллоуин в рок-баре «Хэратс»: Велесова ночь
Главное место встречи для поклонников живой музыки и атмосферных вечеринок на этот Хэллоуин — бар «Хэратс». Вечером 31 октября здесь пройдет тематическое событие под названием «Велесова Ночь».
Для гостей выступят сразу несколько известных групп: Хорея, Саботаж, DEAD MOROZ, Не Для Всех и YELLOWCOOKIEZ. Организаторы обещают настоящий рок-отрыв и волны драйва до позднего вечера. Вечеринка начнется в 19:00, стоимость входа — 500 рублей. Адрес заведения: улица Куйбышева, 35. Мероприятие с возрастным ограничением 18+.
Кино-вечер с магией в фотостудии Content
Те, кто предпочитает камерную атмосферу и уютные посиделки, найдут свое место в фотостудии Content. 31 октября здесь проведут уникальный кино-вечер с просмотром классического фильма «Фокус-покус» (1973) на большом проекторе.
Организаторы обещают чилл-зону, магическую атмосферу и возможность пообщаться с единомышленниками. Начало в 18:00, стоимость участия — 500 рублей. Важно: количество мест ограничено, всего шесть человек, поэтому регистрация заранее обязательна. Адрес: Машиностроителей, 38Б.
Хэллоуинская ночь ужасов в клубе «ПроИгры»
Вечер 31 октября в клубе «ПроИгры» продлится почти до полуночи — здесь гостей ждет целый киномарафон ужастиков, гадания на будущее, хоррор-игры и конкурс костюмов. Это отличная возможность погрузиться в атмосферу настоящего Хэллоуина вместе с друзьями и проверить свои нервы на прочность в пугающих и увлекательных активностях.
Но на этом праздник не заканчивается: 2 ноября «ПроИгры» снова откроет двери для большой тематической вечеринки с квестами, квизами, фотозоной и настольными играми. Такое продолжение празднования понравится тем, кто не хочет прощаться с Хэллоуином слишком рано.
NOVA HALLOWEEN PARTY в клубе «Свобода»
Тем, кто хочет праздничной суеты и клубной атмосферы, стоит присмотреться к мероприятию NOVA HALLOWEEN PARTY в клубе «Свобода». Вечеринка пройдет 2 ноября с 17:00 до 22:00, и гостей ждет настоящая феерия: музыкальные сеты от диджеев, световое шоу, авторские тематические коктейли, а также различные розыгрыши и сюрпризы. Место проведения — Советская, 107А. Возрастные ограничения — 16+; важно учитывать при планировании похода.
Материал из сюжета:«Звезды» едут в Курган и другая афиша
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!