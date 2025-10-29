В курганской гордуме заменили депутата, ушедшего в областной парламент

В курганской гордуме передали мандат ушедшего в облдуму депутата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской городской думе официально передали мандат депутата, ушедшего в областной парламент. Новым народным избранником стала бывший член Общественной палаты Кургана Снежана Викулина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания городской думы.

«Мандат Викулиной передан вместо Дмитрия Жуковского — руководителя регионального исполкома партии „Единая Россия“, который после сентябрьских выборов стал депутатом Курганской областной думы», — передает журналист URA.RU. Жуковский сложил полномочия в гордуме 15 сентября.

Снежана Викулина занимается активной общественной деятельностью: она входила в состав Общественной палаты города VIII созыва (2022–2025 годы) и возглавляет территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Изумрудный».

Продолжение после рекламы