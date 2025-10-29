В курганской гордуме заменили депутата, ушедшего в областной парламент
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской городской думе официально передали мандат депутата, ушедшего в областной парламент. Новым народным избранником стала бывший член Общественной палаты Кургана Снежана Викулина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания городской думы.
«Мандат Викулиной передан вместо Дмитрия Жуковского — руководителя регионального исполкома партии „Единая Россия“, который после сентябрьских выборов стал депутатом Курганской областной думы», — передает журналист URA.RU. Жуковский сложил полномочия в гордуме 15 сентября.
Снежана Викулина занимается активной общественной деятельностью: она входила в состав Общественной палаты города VIII созыва (2022–2025 годы) и возглавляет территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Изумрудный».
Ранее URA.RU писало, что на этом же заседании избрали нового спикера курганской гордумы. Им стала директор школы №7 и бывший глава комиссии по социальной политике Любовь Силантьева.
