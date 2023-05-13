Рядом с поселком в Курганской области горят торфяники. Фото

14 мая 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

О возгорании сообщили очевидцы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Возле села Ольховка (Курганская область) горят торфяники. Об этом рассказали очевидцы. «По моей информации <…> горит Ольховое озеро (болото). Как мне сказали, угрозы нет! Горят (тлеют) торфяники», — пишет автор страницы «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на собственные источники и информацию от местных жителей. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее спасатели назвали главную причину масштабных пожаров в области. По словам замначальника регионального управления МЧС Алексея Ярова, это человеческий фактор. С момента введения в Курганской области особого противопожарного режима было составлено порядка 700 протоколов об административных правонарушениях, 88 из которых — за сжигание сухой травы и мусора. В 48 случаях произошли возгорания, которые привели к ландшафтным пожарам. На пожар обратили внимание местные жители Фото: VK «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45»

Возле села Ольховка (Курганская область) горят торфяники. Об этом рассказали очевидцы. «По моей информации <…> горит Ольховое озеро (болото). Как мне сказали, угрозы нет! Горят (тлеют) торфяники», — пишет автор страницы «Шадринск-Регион 45» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на собственные источники и информацию от местных жителей. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее спасатели назвали главную причину масштабных пожаров в области. По словам замначальника регионального управления МЧС Алексея Ярова, это человеческий фактор. С момента введения в Курганской области особого противопожарного режима было составлено порядка 700 протоколов об административных правонарушениях, 88 из которых — за сжигание сухой травы и мусора. В 48 случаях произошли возгорания, которые привели к ландшафтным пожарам.