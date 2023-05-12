Курганский МЧС назвал главную причину масштабных пожаров

МЧС Курганской области: человеческий фактор является главной причиной масштабных пожаров

13 мая 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Человеческий фактор стал главной причиной пожаров в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Человеческий фактор стал главной причиной масштабных пожаров в Курганской области. Об этом заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Курганской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Яров. «Человеческий фактор — это причина многих пожаров. Это беспечность: граждане высыпают золу из печей на землю, разводят костры, не убирают придомовую территорию. Часто фиксируем и детскую шалость с огнем», — заявил Яров. Как сообщается на сайте курганского МЧС, сотрудниками пожарного надзора возбуждены 11 уголовных дел по ст. 168 УК РФ и ч. 1 ст. 261 УК РФ. С момента введения в Курганской области особого противопожарного режима был составлен 701 протокол об административных правонарушениях, 88 из которых за сжигание сухой растительности и мусора. В 48 случаях произошли возгорания, которые привели к развитию ландшафтных пожаров. Ранее URA.RU писало, что с начала года в регионе установлены 46 виновников ландшафтных пожаров. Среди них есть дети. Также вынесено 24 штрафа на общую сумму 235 тысяч рублей.

Человеческий фактор стал главной причиной масштабных пожаров в Курганской области. Об этом заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по Курганской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Яров. «Человеческий фактор — это причина многих пожаров. Это беспечность: граждане высыпают золу из печей на землю, разводят костры, не убирают придомовую территорию. Часто фиксируем и детскую шалость с огнем», — заявил Яров. Как сообщается на сайте курганского МЧС, сотрудниками пожарного надзора возбуждены 11 уголовных дел по ст. 168 УК РФ и ч. 1 ст. 261 УК РФ. С момента введения в Курганской области особого противопожарного режима был составлен 701 протокол об административных правонарушениях, 88 из которых за сжигание сухой растительности и мусора. В 48 случаях произошли возгорания, которые привели к развитию ландшафтных пожаров. Ранее URA.RU писало, что с начала года в регионе установлены 46 виновников ландшафтных пожаров. Среди них есть дети. Также вынесено 24 штрафа на общую сумму 235 тысяч рублей.