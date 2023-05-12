«Татар-информ»: в селе Юлдус погибли семь человек и сгорели 228 домов

Пожар в селе Юлдус (Шадринский район Курганской области) уничтожил большую часть домов, при этом погибли семь человек. Об этом рассказали представители местной администрации.
«8 мая в селе Юлдус произошел пожар. <…> Cгорели 228 из 380 домов, семь человек погибли», — передает издание «Татар-информ» со ссылкой на данные администрации района.
После ликвидации пожара населенный пункт посетил губернатор региона Вадим Шумков. В ходе встречи с пострадавшими жителями он пообещал, что потерявшие дома граждане получат сертификаты, которые в дальнейшем можно использовать для покупки нового жилья или строительства.
По данным правительства Курганской области, пожар в старинном татарском селе был одним из самых сильных в области. По версии МЧС, человеческий фактор стал главной причиной масштабных пожаров в регионе.
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