12 мая 2023

«Татар-информ»: в селе Юлдус погибли семь человек и сгорели 228 домов

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, пожар, пепелище, дом горит, село запасное
Пожар уничтожил большинство домовладений населенного пункта Фото:
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Пожар в селе Юлдус (Шадринский район Курганской области) уничтожил большую часть домов, при этом погибли семь человек. Об этом рассказали представители местной администрации.

«8 мая в селе Юлдус произошел пожар. <…> Cгорели 228 из 380 домов, семь человек погибли», — передает издание «Татар-информ» со ссылкой на данные администрации района.

После ликвидации пожара населенный пункт посетил губернатор региона Вадим Шумков. В ходе встречи с пострадавшими жителями он пообещал, что потерявшие дома граждане получат сертификаты, которые в дальнейшем можно использовать для покупки нового жилья или строительства.

По данным правительства Курганской области, пожар в старинном татарском селе был одним из самых сильных в области. По версии МЧС, человеческий фактор стал главной причиной масштабных пожаров в регионе.

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Пожар в селе Юлдус (Шадринский район Курганской области) уничтожил большую часть домов, при этом погибли семь человек. Об этом рассказали представители местной администрации. «8 мая в селе Юлдус произошел пожар. <…> Cгорели 228 из 380 домов, семь человек погибли», — передает издание «Татар-информ» со ссылкой на данные администрации района. После ликвидации пожара населенный пункт посетил губернатор региона Вадим Шумков. В ходе встречи с пострадавшими жителями он пообещал, что потерявшие дома граждане получат сертификаты, которые в дальнейшем можно использовать для покупки нового жилья или строительства. По данным правительства Курганской области, пожар в старинном татарском селе был одним из самых сильных в области. По версии МЧС, человеческий фактор стал главной причиной масштабных пожаров в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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