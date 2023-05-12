«Татар-информ»: в селе Юлдус погибли семь человек и сгорели 228 домов

13 мая 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Пожар уничтожил большинство домовладений населенного пункта Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Пожар в селе Юлдус (Шадринский район Курганской области) уничтожил большую часть домов, при этом погибли семь человек. Об этом рассказали представители местной администрации. «8 мая в селе Юлдус произошел пожар. <…> Cгорели 228 из 380 домов, семь человек погибли», — передает издание «Татар-информ» со ссылкой на данные администрации района. После ликвидации пожара населенный пункт посетил губернатор региона Вадим Шумков. В ходе встречи с пострадавшими жителями он пообещал, что потерявшие дома граждане получат сертификаты, которые в дальнейшем можно использовать для покупки нового жилья или строительства. По данным правительства Курганской области, пожар в старинном татарском селе был одним из самых сильных в области. По версии МЧС, человеческий фактор стал главной причиной масштабных пожаров в регионе.

Пожар в селе Юлдус (Шадринский район Курганской области) уничтожил большую часть домов, при этом погибли семь человек. Об этом рассказали представители местной администрации. «8 мая в селе Юлдус произошел пожар. <…> Cгорели 228 из 380 домов, семь человек погибли», — передает издание «Татар-информ» со ссылкой на данные администрации района. После ликвидации пожара населенный пункт посетил губернатор региона Вадим Шумков. В ходе встречи с пострадавшими жителями он пообещал, что потерявшие дома граждане получат сертификаты, которые в дальнейшем можно использовать для покупки нового жилья или строительства. По данным правительства Курганской области, пожар в старинном татарском селе был одним из самых сильных в области. По версии МЧС, человеческий фактор стал главной причиной масштабных пожаров в регионе.